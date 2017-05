Odbojkaška misija Vanje Grbića i u Banjaluci

Odbojka je danas u Banjaluci bila u centru pažnje. Razlog za to bio je dolazak proslavljenog srpskog odbojkaša i člana Kuće slavnih Vladimira Grbića koji već nekoliko dana obilazi klubove po Srpskoj.

“Sport u dječjem uzrastu treba da bude igračka kojom ćemo doći do cilja, a to je zdravlje i sportska kultura”, kaže Vladimir Grbić, član odbojkaške Kuće slavnih.

Ponukan zeljom da sve ono što je naučio tokom odbojkaške karijere prenese najmlađim naraštajima, Grbić je krenuo u, kako sam kaže, svojevrsnu misiju – podizanje kvaliteta rada u dječjem uzrastu, u svim segmentima, i to jezikom koji najbolje razumije.

“Moja misija je da pomognem djeci da odrastu na pravi način, pričajući jezikom koji najbolje znam, a to je odbojka. Ja sam učio od najboljih, učio sam od ljudi koji su svojevremno igrali zato što su to voljeli. Govorim o ljudima kojima je igranje za svoju državu i tim bilo svetinja. Ja želim da djeci koja dolaze poslije nas prenesem tu pasiju i način razmišljanja. To dugujemo onima koji su bili prije nas”, kaže Vladimir Grbić, proslavljeni odbojkaš.

“Sport u dječjem uzrastu mora da bude igra, a ne da se robuje rezultatu. Djeca nisu broj, to su male ličnosti čiji razvoj u svemu, pa i u sportu, mora da ide korak po korak”, poentira Vanja Grbić.

“Kada ste posljednji put vidjeli da se neko dijete popelo na drvo? Sve je to opštemotorička kultura. Da dijete postane svjesno onoga što je njegovo tijelo. To je mnogo važnije od rezultata”, kaže Vanja Grbić.

U julu ove godine sve ono o čemu Grbić govori na djelu će moći da vide polaznici njegovog kampa na Zlatiboru. U minulom periodu, obišao je više od 30 gradova, i na pokaznim trenzima mališanima demonstrirao sve ono što ih čeka na kampu.

Tako je bilo i Banjaluci. Istoimeni odbojkaški klub uz Grbića je bio domaćin treninga na kojem su oni najmlađi upijali svaku riječ.

“Baš nam se posvetio i dobro nam objašnjava. On je svjetski odbojkaš i drugačiji je utisak. Naučili smo nove stvari i zaista je lijepo trenirati sa njim”, kaže jedan od mališana.

Svaki polaznik kampa proći će kroz specijalistički ortopedski pregled, a uz odbojkaške elemente radiće se i na razvoju motoričkih spsobnosti i svega onog što je bitno za pravilan razvoj djece. Podrška za rad kampu je stigla i od Svjetske odbojkaške federacije.