Odbio da poljubi djevojku pred kamerama, a ona mu je to naplatila VIDEO

“Kiss Cam” popularna je na NBA utakmicama. Ipak, veću popularnost steknu oni koji je ne ispoštuju.

Na nedavno odigranoj utakmici, jedan mladi par postao je popularan na društvenim mrežama nakon svoje reakcije.

Naime, kada ih je kamera zumirala, mladića baš nije zanimalo da ispoštuje nepisano pravilo. Kako djevojka nije željela da propusti svoju priliku na velikom ekranu, poljubila je drugog mladića koji je sjedio do nje. Nakon što je to učinila, njen dječko je samo ustao i otišao. Evo kako je to izgledalo.

(B92)