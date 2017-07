Odbačena disciplinska tužba protiv Branka Perića

Salihović: Disciplinska komisija ima istorijsku šansu da me ne razriješi

Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH odbacila je kao neosnovanu tužbu koju je protiv sudije Suda BiH Branka Perića podigao tužilac Kancelarije disciplinskog tužioca VSTS-a, saznaje “Glas Srpske”.

“Ta odluka donesena je veoma brzo. Osim navoda iz podnesenih prijava tri bošnjačka udruženja žrtava rata, nikakvih dokaza nije bilo za ono za šta terete Perića. Tužba je odbačena kao neosnovana i ta odluka uskoro će biti proslijeđena strankama”, rekao je sagovornik “Glasa Srpske” blizak VSTS-u.

Proces protiv Perića otvoren je nakon što je Kancelarija disciplinskog tužioca VSTS-a u februaru podnijela disciplinsku tužbu jer je u medijima ukazao da ratni generali Armije RBiH nisu procesuirani za zločine nad Srbima. Tužba je podnesena na osnovu pritužbe koju je disciplinskom tužiocu podnijelo Udruženje žrtava i svjedoka genocida u BiH.

Udruženje je Perića prijavilo zbog navoda koje je iznio u kolumni objavljenoj u “Nezavisnim novinama” u februaru 2015. godine. Perić je u kolumni napisao da u Sarajevu nema političke volje da se sudi komandantima Armije RBiH i da su danas na vlasti politike koje su dovele mudžahedine i koje su im davale političku podršku. U prijavi je navedeno da je Perić javno pozivao na optuživanje generala Armije RBiH u čijoj su zoni odgovornosti počinjeni zločini nad Srbima. Sagovornik “Glasa” kaže da je većina članova VSTS-a ocijenila da je disciplinski tužilac neosnovano podigao tužbu protiv Perića i da su otpočetka bili ubijeđeni da će je odbaciti prvostepena komisija.

“Neki su takav stav malo promijenili nakon što je Perić i poslije podizanja tužbe istupao u medijima. U VSTS-u mu je rečeno da se suzdrži istupa u medijima dok je aktivna tužba protiv njega. Očekivali su da će tako i biti, ali on je nastavio sa istupima u javnosti. Ipak, ni to nije pokolebalo članove komisije da donesu odluku o odbacivanju tužbe”, rekao je sagovornik Glasa i dodao da bi i u slučaju da je odlučeno da Perić bude sankcionisan, to bilo samo u vidu opomene. Perić je u ponedjeljak pred članovima komisije imao oštar nastup, ističući da je VSTS postao izolovani centar političke moći i da disciplinski postupak protiv njega predstavlja suđenje i VSTS-u kao instituciji i njegovim članovima. Istakao je da politika prijeti da potpuno uništi nezavisnost pravosuđa.

“Dobro sam razumio šta mi optužba imputira. Razumio sam i kontekst, i pozadinu, i namjere, i cilj. Politika se do te mjere uvukla u pravosuđe da su i do mene došli pipci te hobotnice. Pred vama je tužba bez dokaza”, kazao je Perić i podvukao da je to nezamislivo za bilo koju vlast u demokratskoj državi. Disciplinski tužilac Mirza Hadžiomerović kazao je u završnim riječima da je Perić prekršio kodeks jer je u javnosti govorio o predmetima koji su u toku.