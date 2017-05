Od septembra opširnije gradivo o zločinima i genocidu u NDH

Na putu do studentskih klupa, pa plate, prvo ide osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Tamo đake čeka novo gradivo, i to iz istorije.

Od nove školske godine, o zločinima i genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH više će učiti u završnim razredima osnovnih i srednjih škola. Nastavnici i profesori srpskog jezika i istorije prošle godine obučavani su u Memorijalnom centru Jad Vašem u Izraelu. I profesorka Gimnazije u Banjaluci Tatjana Jurić jedna je od njih.

“Mislim da je veoma važno podučavanje i učenje o holokaustu, pa i genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH. A to su sjećanja na nevine žrtve i odavanje počasti nevinim žrtvama zato što one to zaslužuju, razlikovanje dobra i zla, zatim, kakve su opasnosti od popularizacije ekstremnih režima”, kaže Tatjana Jurić, profesor istorije.

Da bi se to postiglo, na školskim klupama treba da se nađu i novi udžbenici iz tih predmeta za deveti razred osnovnih i četvrti razred srednjih škola. Zato će se izmjenom plana i programa raspisati i konkurs za nove udžbenike, kažu u Republičkom pedagoškom zavodu. Sadržaj postojećih, tvrde, nije prilagođen takvom izučavanju.

“To su udžbenici koji nisu mnogo promijenjeni u odnosu na udžbenike koji su korišteni i prije 10‚ 15, pa i 20 godina, jer se jako malo govori o zločinima nad srpskim narodom. Ti novi udžbenici koje će izdati Zavod za udžbenike i nastavna sredstva RS apsolutno se neće po cijeni razlikovati u odnosu na bilo koji udžbenik koji mi izdajemo”, rekao je Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda.

Zato učenici još ove godine mogu da posude mlađim generacijama čitanke i knjige iz istorije. Već naredne, čitaće nove.

U četvrtom razredu srednjih škola, u knjigama istorije imaju 16 stranica o položaju Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Tek od 2018. godine očekuje se veći broj stranica o ovoj temi.

Dok se ti udžbenici ne nađu u prodaji, nastavnici i profesori će se sami snalaziti. Za sada ne znaju kako će sve to izgledati. Tu inicijativu podržava Ministarstvo prosvjete, Univerzitet, izraelski memorijalni centar Jad Vašem, ali i Udruženje starješina Vojske Republike Srpske.