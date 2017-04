Od porno-filmova zaradila milione a sada se kaje VIDEO

Za neke rad u industriji za odrasle možda zvuči kao ostvarenje snova, dok je većini odvratno i nezamislivo kako neko uopšte može da radi takav posao.

Bri Olson, uspješna porno-glumica s stotinama filmova u svom CV-ju otkrila je se teškoće koje takav zanat sa sobom nosi.

U svet porno-filmova ušla je s 19 godina, kao razuzdana tinejdžerka koja je željela da seksualno eksperimentiše i na tome zaradi novac. Nije bila tipična “priglupa plavuša” kakvom su je ljudi doživljavali na osnovu izgleda: prije toga je upisala medicinu i radila u telemarketingu.

Kada se odlučila na rad u porno-industriji, uzela je svoje kofere i krenula put Los Anđelesa. Kada je otkrila da za jedan dan može da zaradi ono za što bi joj inače bilo potrebno nekoliko meseci, prekinula je školovanje i počela da gradi karijeru porno-glumice.

Izlazak iz posla

Procjenjuje se kako je snimajući filmove za odrasle Bri zaradila više od sedam miliona dolara. Međutim, danas smatra da joj je gluma u pornićima uništila život ne zbog posla, već zbog predrasuda ljudi.

Žalli se da zbog tih predrasuda ne može da se bavi svojim poslom, uprkos tome što je školovana medicinska sestra. U razdoblju od 2006. do 2011. snimila je više od 280 filmova, a danas se smatra borcem za ljudska prava i brisanje stigme s ljudi koji rade u porno-industriji.

Nema tog novca…

– Ljudi me nazivaju pogrdnim imenima, a na takav način me i gledaju, kao da sam njima lično učinila nešto loše. Sve češće ostajem kod kuće jer ne želim da se suočavam s time. Manje sam neprijatnosti doživljavala snimajući scene seksa, nego ovo što sada prolazim. Da poželim, sutra mogu da se vratim u tu industriju i zarađujem 25 hiljada dolara nedjeljno, ali jednostavno ne želim više da radim te stvari – kaže Bri, i dodaje da joj je najgore to “što je ljudi tretiraju gore nego pedofila”.

(Blic.rs)