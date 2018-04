Od početka 2019. godine papirne PDV prijave odlaze u prošlost

“Od februara uvođenjem elektronskih prijava svaka firma koja ne plati PDV do desetog u mjesecu stiže i 5 odsto kazne na neplaćeni dio PDV-a, kaže Saša Urošević, direktor “Žitoprodukta” Banjaluka gostujući u magazinu “5do7” na Alternativnoj televiziji.

Ranije je, kaže Urošević, firma koja je plaćala PDV 12. ili 15. u mjesecu uz PDV plaćala kamata za te dane za koje je kasnila uplata PDV-a.

Ukoliko su, kaže, firme plaćale PDV do 20. u mjesecu nisu dobijale kaznu od 5 odsto.

“Sada već 11. u mjesecu dobijete rješenje o prinudnoj naplati. Drugi problem je što to rješenje ne dođe do vas više od 15 dana. Mi u firmi smo imali slučaj, na rješenju piše 11. mart, a rješenje je stiglo 1. aprila”, navodi Urošević.

“Svi oni koji su u sistemu PDV-a podnose PDV prijavu do 10. u mjesecu. Ukoliko u toj prijavi iskažu i obavezu o uplati istu moraju da plate do 10. u mjesecu.Svako kašnjenje uplate povlači postupak prinudne naplate i ukoliko se izda nalog za prinudnu naplatu to podrazumijeva naknadni teret prinude u iznosu od 5 odsto plus zakonsku kamatu koja iznosi 0,04 odsto svakog dana zakašnjenja”, pojašnjava Ratko Kovačević, portparol UIO BiH.

Kovačević navodi da je uvođenjem elektronskih usluga, koje su startale početkom 2018. godine, proces ubrzan. Ranije su se, navodi, prijave slale putem pošte i unosile ručno u periodu do 20. u mjesecu te su kasnije izdavani i nalozi za prinudnu uplatu.

“UIO BiH planira da u 2018. godini potpuno pređe na sistem elektronske prijave. Korisnici za početak treba da izvrše registraciju, jer ne preostaje mnogo vremene. od početka 2019. godine neće više biti mogućnosti da se podnose papirne PDV prijave”, kaže Kovačević.



“Privredna komora već duži niz godina Vladi RS i Savjetu ministara dostavlja prijedlog za Izmjenu Zakona o PDV-u koji je u primjeni od 2006. godine i nije se još mijenjao”, kaže Goran Račić, predsjednik Područne Privredne komore Banjaluka.

Izmjene su inicirane prilagožavanjem našeg zakona određenim odredbama koje važe u Evrospkoj uniji.

“Ove probleme koje imaju privrednici riješilo bi razdvajanje vrijeme podnošenja i plaćanja poreske prijave. Kada bi oni podnosili prijave do 10. u mjesecu, a plaćali ih do kraja mjeseca, mislim, da ne bi imali tih problema”, navodi Račić.

“Jedan od zahtjeva koje treba mijenjati je kaznena politika,UIO ima najrigorozniju kazneneu politiku. Ona daje široka ovlašćenja inspektorima i imamo određenih primjedbi privrednika da su određene odredbe zloupotrebljene”, naveo je Račić.

“U Upravi smo zarvšili novi prijedlog zakona o PDV-u i novi Pravilnik o primjeni zakona, uradili sve da bude usklađen sa evropskom legislativom”, naveo je Ratko Kovačević.

On je dodao da privrednici svoje prijedloge i inicijative treba da iznesu onda kada zakon krene u proceduru usvajanja.