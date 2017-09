Od iduće godine najniža plata u Srpskoj 405 KM!

Vlada RS predložiće da minimalna plata u Srpskoj bude 405 maraka umjesto sadašnjih 395, saznaje “Glas Srpske”.

Prijedlog Vlade naći će se polovinom oktobra na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta RS, gdje će o njemu razgovarati sa predstavnicima radnika i poslodavaca. Ukoliko socijalni partneri uspiju doći do dogovora, minimalac bi mogao da bude povećan od iduće godine, a nije isključeno da Vlada i bez njihove potpune saglasnosti podigne ljestvicu.

Vlada namjerava da podigne najnižu platu za deset maraka da bi bila u korelaciji sa odlukom koju je nedavno najavila premijerka RS Željka Cvijanović, da će nezaposlene porodilje od naredne godine imati pravo na mjesečnu naknadu od 405 maraka tokom 12 mjeseci, odnosno 18 za treće dijete.

Minimalna plata u Srpskoj od 395 KM, koja je trenutno zagarantovana zakonom, dogovorena je na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta RS krajem prošle godine, kada je minimalac povećan za 25 maraka.

Predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić potvrdila je da će sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta RS biti održana u prvoj polovini narednog mjeseca, a jedna od tema je otpočinjanje pregovora o iznosu najniže plate u skladu sa Zakonom o radu i ovlašćenjima Ekonomsko-socijalnog savjeta.

“Odluka o najnižoj plati biće donesena do kraja posljednjeg kvartala, prije usvajanja budžeta za narednu godinu i tada ćemo znati njen iznos. Standard je da minimalna plata iznosi 50 odsto prosječne plate u RS. To je ujedno i naš zahtjev i to bi Vlada trebala i morala da ispoštuje. To je na kraju krajeva i jedan od standarda iz Evropske socijalne povelje, odnosno poglavlja koje govori o najnižoj plati. Tu povelju su ratifikovali i priznali i RS i BiH”, rekla je Mišićeva i dodala da će na sjednici otvoriti i problem zloupotrebe najniže plate.

Prosječna neto plata u RS isplaćena u avgustu 2017. godine iznosila je 832 KM, a ukoliko bi bili primijenjeni propisi koje zagovara sindikat, minimalac bi iznosio 416 maraka. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Dragutin Škrebić smatra da najniža plata mora da bude isključivo socijalna kategorija i da se isplaćuje kada je firma u krizi ili u nekim drugim problemima.

“Ali to se zloupotrebljava i najnižu platu isplaćuju žiralno, a ostalo u kešu. Previše se potencira problem najniže plate, a ne rješavaju se zloupotrebe na osnovu najniže plate”, rekao je Škrebić.

Dodao je da će poslodavci razgovarati sa socijalnim partnerima o iznosu najniže plate, ali da još ne može da govori kakav je njihov definitivan stav o tome.

“Najniža plata ne može biti rezultat nečijih želja već ekonomskih pokazatelja i može da raste za procenat za koji je rasla prosječna plata. To je realnost i matematika”, istakao je Škrebić.

Izvršni direktor Udruženja ekonomista RS – SWOT Saša Grabovac kaže da je inicijativa za povećanje plata podržana i iz dijela poslovne zajednice i da je dobro kada se socijalni partneri saglase u određenim pitanjima.

“Sigurno će o ovom pitanju naći zajednički jezik i mislim da će to proći. Generalna situacija je da su plate niske i to, pored toga što to utiče na loš standard radnika, utiče i na potrošačku moć, koja je jedan od osnovnih elemenata za brži razvoj”, istakao je Grabovac.

Naglasio je da planirano povećanje plate treba da trasira put kojim bi trebalo dalje da se kreće.

“Ako poslodavci ne budu povećavali plate, izvjestan je dalji odliv radne snage, koji u nekim branšama već poprima oblike velikog problema “, rekao je Grabovac i dodao da bi i Vlada inicijativu za rast minimalca trebalo da prati olakšicama za poslovanje, u vidu smanjenja stopa poreza i doprinosa, odnosno da i ona podnese dio tereta.

Radnici na minimalcu

Prema podacima Poreske uprave RS, koji su objavljeni krajem jula, na najnižu platu prijavljeno je 11.883 zaposlenih, što je za 3.186 manje nego lani.

Ekonomisti smatraju da su ključni razlozi smanjenja broja radnika prijavljenih na minimalac njihov odlazak u inostranstvo i što su ih poslodavci odjavili pa sada rade na crno. Iz sindikata su upozorili da je mnogo više radnika na minimalcu nego što pokazuju podaci Poreske uprave.

Najniža plata

370 maraka 2016. godina

395 maraka 2017. godina

405 maraka 2018. godina

(Glas Srpske)