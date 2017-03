Od buce do fitnes instruktora: Za 16 mjeseci izgubila 45 kilograma FOTO

Bišćanka, Sanita Dizdarević, za godinu i četiri mjeseca je napravila čudo sa svojim tijelom, a danas ovaj „čudotvorac“, kako je klijenti zovu, kao samostalni fitness trener pravi nevjerovatne transformacije i s tijelima drugih.

Sanita je prije dvije godine imala 110 kilograma, a danas se ponosi svojim tijelom i kilažom od 60 kilograma, piše Azra Magazin.

Tridesetpetogodišnja Sanita Dizdarević, prije nekoliko godina bila je „bucka“ i djevojka iz sjene. Iz situacije s viškom kilograma i depresijom, iscrpila je najbolje i pronašla način kako da dotjera svoj duh i tijelo, a nakon toga i kako da zaradi svoju platu, te je danas samostalna licencirana fitness instruktorica. Ova inspirativna Bišćanka pričala je o nezdravim navikama koje je imala, o putu ka velikoj transformaciji svoga tijela, te načinu na koji danas zarađuje hljeb i živi život punim plućima.

– Prije dvije godine sam bila djevojka koja je imala 110 kilograma i tada sam bila u blagoj depresiji. Diplomirani sam fizioterapeut, sa završenim državnim ispitom. Volontiranjem i raznim pokušajima da dobijem svoj posao u struci, nažalost, nisam uspjela doći do toga. Činjenica da sam u tridesetoj godini trebala tražiti marku za kafu od mame, dovoljna je za razočarenje i depresiju – kaže Sanita na početku razgovora.

Životna prekretnica

Najveći okidač i životna prekretnica, priča Sanita, bilo je putovanje i razgovor s njenom drugaricom, ali i rođendansko slavlje na kojem se pored svojih drugarica, postidjela svog izgleda. To ju je inspiriralo i nagnalo da krene s treninzima i poradi na svome tijelu.

– Moja prekretnica bilo je putovanje i razgovor s mojom drugaricom koja mi je rekla: „Šta ti imaš od svog života? Samo jedeš, piješ, sjediš i ništa ne radiš“. Kada sam se vratila s tog putovanja, dugo sam razmišljalja šta da uradim sa svojim životom. Jedno veče moja drugarica je slavila rođendan, gdje sam sa svojih šest zgodnih, lijepih i atraktivnih drugarica trebala izaći vani. Obukla sam košulju XXXL i hlače, naravno najveći broj i stala sam pred ogledalo, i to veče sam se suočila sama sa sobom, iako je to izgledalo nesamouvjereno, čak sam se i rasplakala… Bila sam djevojka iz sjene. Uvijek sam izbjegavala fotografisanje, jer su one sve bile lijepe i atraktivne, a ja ružna i debela. Dan nakon tog izlaska ustala sam u osam sati, otišla u fitness centar i počela novi život.

Svaki početak je težak, pa je tako bilo i u Sanitinom slučaju. Osim napornih treninga, odvikavanja od starih i loših navika, postojali su i određeni finansijski problemi.

– Moj najveći „grijeh“ bio je hljeb. Jela sam ga s rižom, tjesteninom i svim mogućim jelima. Dnevno sam znala pojesti i po tri velika hljeba. Naveče, uz TV, obavezno je išao kikiriki, štapići, čips i velika čokolada, i to sam sve miješala. Koca kola je bila tu, uz sve navedeno, do jutra sam pila i po dvije litre. Jednostavno nisam razmišljala o sebi i o tome da će mi zdravstveno zasmetati. Srećom, imala sam samo manjih zdravstvenih problema: aritmiju, poremećen pritisak i još ponešto. Moja odluka za mršavljenjem bila je i zbog izgleda, ali svakako više radi normalnog kretanja i boljeg zdravlja, jer sam bila došla u situaciju da nisam mogla obuti patike. Da sam nastavila istim tempom i navikama, mislim da ne bih bila bucka nego gojazna osoba.

Prvo se nisam znala organizovati, a nisam imala ni finansijske mogućnosti, jer moja mama radi za jednu „običnu“ platu. Ipak, mama mi je nekako pomogla. A onda dolazi situacija kada dolazim u fitness centar i početak treninga… Radila sam više nego što sam trebala, griješila sam i uzimala teže tegove umjesto lakših i nakon mjesec, i očekivanja kilaže manje od 110, desilo se veliko razočarenje, vaga je pokazala 113 kilograma. Onda sam razmišljala i da odustanem, ali nisam. Idući mjesec počela sam pisati šta jedem, šta pijem, koliko treniram… Nakon tog drugog mjeseca smršala sam 6,5 kilograma. To mi je bio vjetar u leđa, pa sam idući mjesec skinula 11 kilograma, zatim još po pet, sedam, zavisno od mjeseca koliko sam trenirala i kako sam jela.

Onlajn programi

Njena fizička transformacija nije bila rezultat djelovanja preparata i čajeva za mršavljenje, nego paklenog treninga i strogog režima ishrane. Za 16 mjeseci ova uporna djevojka izgubila je 45 kilograma, a onda su se počele otvarati i nove mogućnosti, te je Sanita počela raditi u fitness centru.

– Dobila sam ponudu da radim u fitness centru, da imam novca za osnovne potrepštine. Onda sam nakon određenog vremena dobila poziv od svoje mentorice Lidije Ljubičić, koja me nagovorila da upišem školu za fitness trenera, i zahvaljujući kojoj sam danas vrhunski trener. Nakon tri mjeseca sam došla na ideju da radim samostalno. Sve je bilo na rizik. Napravila sam Fejsbuk stranicu i našla fotografa da uradimo nekoliko fotografija za tu stranicu. Dala sam otkaz u fitness centru i onda su se krenuli javljati moji klijenti, kojih je danas zaista mnogo. Uz sve to sam napravila i onlajn programe, koje danas koriste ljudi širom Evrope. Svoj posao volim i imam odlične rezultate, volim da pomognem ljudim, a savjetujem i gratis, kome je potrebno. Svi ljudi koji imaju probleme s manjkom ili viškom kilograma mogu mi se obratiti, mogu ih posavjetovati, odgovoriti im i to neću naplatiti, za razliku od treninga, koje moram naplatiti, jer od toga živim. Nemam platu prvog u mjesecu, imam ono što sebi u toku mjeseca stvorim.

Prije samo dvije godine Sanita nije imala marku za kafu, a svojim trudom i radom, lijepim i fer odnosom prema klijentima, postigla je to da sada mjesečno zarađuje nekoliko hiljada maraka. Ona je danas sretna djevojka, radi ono što voli, te kroz svoj posao usrećuje i druge.

– Moja poruka ljudima jeste da ne osuđuju deblje ili mršavije, jer nikada ne znamo koji su problemi natjerali te ljude da jedu ili ne jedu. Mene je mučila činjenica da nemam posla, da nemam marku za kafu. Morala sam se odlučiti hoću li marku staviti u kasu da skupim za fitnessa ili ću popiti kafu. Ipak sam birala trening, svoju torbu na rame i s njom kroz grad i mimo kafića.

Sreća je kad nekog usrećim, kada mi neka klijentica kaže: „Skinula sam pet kilograma, sad sam sretnija i zadovoljnija“. S klijentima imam odličan odnos, družimo se i gradim taj neki prijateljsko-poslovni odnos. Klijente ne mogu gledati samo kroz novac, ponekad je njima potrebno biti i psiholog te razgovarati o temama i životnim problemima koje ih muče. Moji klijenti su me nazvali „čarobnjak“. Imam mnogo transformacija koje sam odradila i pomogla osobama da skinu i do 50 kilograma. Kada vidim s kojim elanom i radošću te osobe poslije toga rade i vježbaju, obuzme me doza sreće i znam da sam sretna žena i sretan trener jer sam pomogla nekome – kaže ova mlada fitness instruktorica na kraju razgovora.

Mozak je okidač

Osim skidanja ili dobijanja kilograma, bitna je i psihička promjena, te vraćeno ili tek stečeno samopouzdranje. Važno je raditi na sebi, jer je divan osjećaj vidjeti sebe sretnog i zadovoljnog, psihički zdravog. Mozak je taj okidač i pokretač, jer ako sam ja uspjela da skinem 54 kilograma, može bilo ko. Dan traje 24 sata, uvijek možete naći 45 minuta vremena za sebe i svoje tijelo, a osim vježbe, hrana je jako bitna. Ne volim čuti ljude koji kažu: „Ne mogu bez čokolade“, naravno da možete jer ljudi prežive bez nekoga, pa kako onda vi nećete bez čokolade? Nekada sam jela po 0,5 kilograma čokolade dnevno, a danas pojedem red ili ni toliko.