Od 2053. roboti će operisati ljude

Vještačka inteligencija biće bolja od ljudi u prevođenju do 2024. godine, preuzeće vožnju kamiona do 2027, a do 2053. roboti bi mogli da samostalno operišu, tvrde naučni portali.



Naučna studija tvrdi da postoji 50 odsto šanse da će vještačka inteligencija

/razne vrste robota/ biti bolja od ljudi u različitim operacijama do 2060. godine.

Taj zaključak zasniva se na istraživanju u kojem je učestvovalo 350 stručnjaka, navodi “Nejčer vorld njuz” /natureworldnews.com/.

Stručnjaci predviđaju da će roboti početi da rade u prodavnicama do 2031. godine, a do 2049. mogli bi da pišu bestselere i postanu popularni pisci.

Ipak, naučnici navode da postoji samo pet odsto šansi da će vještačka inteligencija izazvati uništenje ljudske rase.

Roboti i druge mašine nadmašiće ljude u složenim zadacima, ali će im uvijek nedostajati svestranost čovjeka.

Već danas postoji mnogo sistema vještačke inteligencije koji sa lakoćom nadmašuju ljude, ali su dobri samo za jednu vrstu zadataka.

U svemu ostalom potpuno su beskorisni, osim ako ih ljudi ne pripreme.

(Srna)