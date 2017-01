Obustava saobraćaja zbog proslave Pravoslavne nove godine

U dijelovima Banjaluke sutra uveče zbog proslave Pravoslavne nove godine biće obustavljen saobraćaj, saopšteno je iz Centra javne bezbjednosti.



Obustava saobraćaja biće na snazi od 18.00 časova pa dok bude bilo potrebe.

Saobraćaj će biti obustavljen u Ulicama Kralja Petra Prvog Karađorđevića i to od raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića – Aleja Svetog Save do raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana, te od raskrsnica Ulice Bulevar cara Dušana – Kninska, ulica Kninska, kao i dijelu ulice Vidovdanska do raskrsnice sa Grčkom ulicom.

U Banjaluci će sutra od 12.00 časova do 7.00 časova u subotu biti obustavljen saobraćaj za teretna vozila mase veće od tri i po tone.

Ova vozila moći će da saobraćaju samo istočnim i zapadnim tranzitom, odnosno bulevarima Stepe Stepanovića, vojvode Petra Bojovića, Srpske vojske, knjaza Miloša, Branka Popovića i magistralnim putem Manjačkih ustanika, Omladinska i Krajiških brigada.

Iz CJB Banjaluka ističu da se naredba ne odnosi na teretna vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja svečanosti.