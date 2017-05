Obustava saobraćaja zbog bojevog gađanja na Manjači

Danas će na dionici regionalnog puta Kola-Stričići privremeno biti obustavljen saobraćaj zbog izvođenja bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, a alternativni putni pravac je Kola-Ledenice-Stričići, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Privremena obustava saobraćaja na snazi je do 16.00 časova, a vozila će biti propuštana u intervalima kada to bezbjednost bude dozvoljavala.

Zbog manifestacije “Rotary kanjon 2017” danas će od 9.00 do 17.00 časova biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Srbljani /hotel “Sedra”/ – Bosanska Krupa. Za vrijeme obustave vozila mogu saobraćati obilazno, preko Cazina.

Na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se odvija po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, a vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona.

Usporeno se saobraća na dionicama na kojima se izvode radovi. Vozačima se savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja, po mokrim kolovozima.

Zbog izgradnje kružnog toka izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Konjević Polje-Milići i regionalnog puta Milići-Zeleni Jadar.

Zbog iskopa sondažnih jama usporeno se saobraća na dionicama magistralnog puta Prijedor-Lamovita, Kozarac-Lamovita, Lamovita-Ivanjska i Ivanjska-Šargovac.

Petlja “Mahovljani” zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, a vozačima se preporučuje da koriste petlju “Aleksandrovac”.

Zbog izgradnje vijadukta na lokalitetu Mahovljanske petlje, na magistralnom putu Nova Topola-Klašnice, od 23.00 do 5.00 časova dolaziće do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Izmjene režima saobraćaja aktuelne su na dionicama magistralnih puteva od banjalučkog naselja Rebrovac do Čelinca, te na magistralnim putnim pravcima Gradiška-Banjaluka u mjestu Klašnice, Brčko-Lončari u naselju Gorice, kao i na putu Klašnice jedan-Prnjavor i na regionalnom putu Prnjavor-Stanari.

Zbog klizišta usporeno se saobraća na regionalnim putnim pravcima Ukrina-Gornja Vijaka i Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo.

Na području Federacije BiH redovi se izvode na dionicama auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica u blizini tunela Igman, Zenica jug-Kakanj u mjestu Donji Tičići i Butila-Vlakovo vijadukt Bojnik, zatim na magistralnim putnim pravcima Jablanica-Mostar, Poriče-Kupres i Mostar-Široki Brijeg, te na magistralnim putnim pravcima na području Živinica i Sanskog Mosta.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog radova koji i dalje traju na području Hrvatske povremeno se formiraju duže kolone vozila na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja.

Zbog radova u Crnoj Gori saobraćaj se obustavlja na graničnom prelazu Klobuk na dionici puta Ilino Brdo-Vilusi u periodu od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 časova, te na graničnom prelazu Deleuša na dionici puta Deleuša-Vraćenovići od 11.00 do 14.00 časova.

