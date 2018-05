Obustava saobraćaja u centru Banjaluke

Zbog proslave Spasovdana, krsne slave grada doći će do obustave saobraćaja 17. maja, od 10:30 do 12:30 časova u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana.

Za vrijeme trajanja obustave, saobraćaj će regulisati i preusmjeravati službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom Kralja Petra I Karađorđevića, dio od Ulice Marije Bursać do Aleje Svetog Save, izvršiće se preusmjeravanje autobusa preko stare autobuske stanice, odnosno u ulice Bulevar cara Dušana, Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.