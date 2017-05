Obustava saobraćaja u centru Banjaluke

Svi putni pravci u Republici Srpskoj ovog jutra su prohodni, a uslovi za vožnju povoljni, dok na području Federacije BiH /FBiH/ magla mjestimično smanjuje vidljivost na dionicama koje prolaze kroz kotline i uz riječne tokove.

U Banjaluci će danas zbog održavanja manifestacija povodom obilježavanja Dana grada “U susret Spasovdanu” biti obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića od 19.30 do 21.30 časova.

Za vrijeme trajanja obustava saobraćaj će biti preusmjeren na alternativne pravce, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Nastavljeni su radovi na sanaciji klizišta i rekonstrukciji kolovoznog zastora na dionici magistralnog puta Banjaluka-Čelinac u mjestu Rebrovac, zbog čega je izmijenjen je režim saobraćaja.

Radi iskopa sondažnih jama, na dionicama magistralnog puta Prijedor-Lamovita, Kozarac-Lamovita, Lamovita-Ivanjska i Ivanjska-Šargovac, izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog radova na izgradnji kružnog toka, U Milićima je izmijenjen režim saobraćaja na raskrsnici dionice magistralnog puta Konjević Polje-Milići i regionalnog puta Milići-Zeleni Jadar, a postavljena je privremena saobraćajna signalizacija.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza kroz grad Trebinje na dijelu magistralnog puta, u dužini od 300 metara zbog čega se teretni saobraćaj iz pravca LJubinja usmjerava na kružnom toku desno, pa preko ulice Trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće, lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom trebinjskih brigada.

U toku su radovi na izgradnji vijadukta “Mahovljani” na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor zbog čega je petlja “Mahovljani” zatvorena za saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju “Aleksandrovac”.

Zbog radova na izgradnji vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, na lokalitetu Mahovljanske petlje od 23.00 do 5.00 časova su povremene obustave saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu “9. januar” Prnjavor-Doboj uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji “Prnjavor” i “Johovac”, kao i na regionalnom i magistralnom putu, sa uredno postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice zbog radova je izmijenjen režim saobraćanja.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja, u trajanju od pet do 15 minuta, u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Deminerski radovi izvode se i na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode. Od 8.00 do 16.00 časova saobraćaj se obustavlja 30, a propušta 10 minuta.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U FBiH kolovozi su suvi ili mjestimično mokri, frekvencija vozila umjerena, izuzev u gradskim centrima gdje je u jutarnjim časovima intenzitet saobraćaja pojačan.

Zbog sanacije oštećenja u mjestu Donji Tičići na regionalnom putu Bilješevo-Kakanj saobraćaj se obustavlja od 9.00 do 15.00 časova i od 17.00 do 21.00 čas.

U terminima od 21.00 do 9.00 časova i od 15.00 do 17.00 vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Zbog radova na redovnom održavanju od 8.00 do 16.00 časova na magistralnom putu Tranzit kroz Sarajevo, saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz povremene obustave.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog radova koji još traju na području Hrvatske, povremeno se na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja formiraju duže kolone vozila.

(Srna)