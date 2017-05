Obustava saobraćaja preko Zelenog mosta

Radarski sistem bez policajaca do 11. juna kontroliše brzinu auta u Banjaluci

Zbog radova investicionog održavanja mostova, od 16. maja do 30. juna 2017. godine, biće obustavljen saobraćaj za sva vozila u Ulici Branka Morače, na dijelu od Zelenog mosta, uključujući i most, do Ulice Miloša Obilića.

Obustava se odnosi na sva vozila, osim vozila stanara u Ulici Branka Morače, na dijelu od Kozarske ulice do Zelenog mosta.

Za vrijeme izvođenja radova, preko Zelenog mosta biće omogućen samo pješački saobraćaj. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije. Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje.