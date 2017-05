Obustava saobraćaja na putu prema Manjači

Saobraćaj se ovog jutra na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a zbog izgradnje podzemnog dalekovoda izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Vlasenica-Han Pijesak.

Zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača danas od 8.00 do 16.00 časova biće privremeno obustavljen saobraćaj na dionici regionalnog puta Kola-Stričići, s tim da će se u intervalima propuštati saobraćaj kad to razlozi bezbjednosti učesnika u saobraćaju budu dozvoljavali.

U vrijeme trajanja obustave, saobraćaj će se preusmjeriti na putni pravac Kola-Ledenice-Stričići, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Radi iskopa sondažnih jama, na dionicama magistralnog puta Prijedor-Lamovita, Kozarac-Lamovita, Lamovita-Ivanjska i Ivanjska-Šargovac, izmijenjen je režim saobraćaja.

Nastavljeni su radovi na sanaciji klizišta i rekonstrukciji kolovoznog zastora na dionici magistralnog puta Banjaluka-Čelinac u mjestu Rebrovac, zbog čega je izmijenjen je režim saobraćaja i postavljena je privremena.

Zbog radova na izgradnji kružnog toka, U Milićima je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja na raskrsnici dionice magistralnog puta Konjević Polje-Milići i regionalnog puta Milići-Zeleni Jadar, a postavljena je privremena saobraćajna signalizacija.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza kroz grad Trebinje na dijelu magistralnog puta, u dužini od 300 metara zbog čega se teretni saobraćaj iz pravca LJubinja usmjerava na kružnom toku desno, pa preko ulice Trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće, lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom Trebinjskih brigada.

U toku su radovi na izgradnji vijadukta “Mahovljani” na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor zbog čega je petlja “Mahovljani” zatvorena za saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju “Aleksandrovac”.

Zbog radova na izgradnji vijadukta na dioonici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, na lokalitetu Mahovljanske petlje u vremenu od 23.00 do 5.00 časova pšovremenu su obustave saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta, koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Stanari, sekcija Prnjavorska petlja.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu “9. januar” Prnjavor-Doboj uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji “Prnjavor” i “Johovac”, kao i na regionalnom i magistralnom putu, sa uredno postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice zbog radova je izmijenjen režim saobraćanja.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja, u trajanju od pet do 15 minuta, u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Deminerski radovi izvode se i na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode. U vremenu od 8.00 do 16.00 časova saobraćaj se obustavlja 30, a propušta 10 minuta.

Od 7.00 do 17.00 časova povremene su polučasovne obustave zbog deminiranja na magistralnom putu Trebinje-Ivanica /Bobovišta/.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na području Federacije BiH, na dionicama u kotlinama i uz riječne, kao i u istočnim krajevima na dionicama u višim predjelima, ovoga jutra je mjestimično smanjena vidljivost zbog magle.

Zbog radova na sanaciji oštećenja u mjestu Donji Tičići na regionalnom putu Bilješevo-Kakanj saobraćaj se obustavlja od 9.00 do 15.00 i od 17.00 do 21.00 čas. U terminima od 21.00 do 9.00 i od 15.00 do 17.00 časova vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Radovi su u toku na auto-putu Zenica Jug-Kakanj u mjestu Donji Tičići, kao i na magistralnim putevima Jablanica-Mostar, Ilidža-Blažuj, Poriče-Kupres i Mostar-Široki Brijeg, kao i na magistralnim putevima na području Živinica i Sanskog Mosta.

Na graničnim prelazima ovoga jutra nisu evidentirana duža zadržavanja.

Zbog radova koji još traju na području Hrvatske, povremeno se na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja formiraju duže kolone vozila.

