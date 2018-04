Oborena dva drona iznad ruske baze u Siriji

Ruski PVO otkrio je i oborio dva teroristička drona u blizini ruske avio-baze Hmejmim u Siriji, izjavio je načelnik glavne uprave ruskog Generalštaba Sergej Rudskoj.

Kako je precizirao, dronovi su otkriveni sinoć oko 20 časova po lokalnom vremenu na udaljenosti od 10 kilometara od baze Hmejmim, a ubrzo zatim su i uništeni.

Istovremeno, militanti u Istočnom Kalamunu predali su sirijskim snagama 28 tenkova, 23 rakete „Skad“, 35 minobacača i veliku količinu vatrenog oružja, istakao je Rudskoj.

On je ukazao i na to da je među tim oružjem bilo i protivtenkovskih sistema „Tou“ zapadne proizvodnje, te je ocenio da je upitno kako je to naoružanje uopšte i dostavljeno u oblast Damaska.

Rudskoj se osvrnuo i na situaciju u Istočnoj Guti rekavši da se više od 62.000 ljudi vratilo u svoje domove.

„Ruski Centar za pomirenje zaraćenih strana aktivno radi na tome kako bi se stabilizovala situacija u Istočnoj Guti i kako bi se građani vratili svojim kućama“, zaključio je on.

(Sputnik)