Oboljeli od karcinoma ne žele iz Doma penzionera

Oboljeli od karcinoma iz udaljenih krajeva Srpske ne žele da napuste banjalučki Dom penzionera iz kojeg odlaze na radioterapiju u Klinički centar.

Pred našu kameru stala su dvojica od skoro 50 pacijenata koji su potpisali peticiju protiv odluke Fonda zdravstvenog osiguranja o njihovom preseljenju u zavod u Slatini. Pričaju da bi im, sa teškim oboljenjem, tolika udaljenost do Kliničkog centra bila nepodnošljiva. Spremni su, kažu, i na proteste.

“Mi bolesnici te vrste ne možemo da izdržimo tako dalek put. Znači, nama je problem i odavde jedva izdržimo do Paprikovca. A ne tako daleko, 20 km u jednom pravcu i u drugom”, komentariše Nikola Savić, pacijent u Centru za radioterapiju Banjaluka.

“Liječim se od karcinoma debelog crijeva, operisan sam. Ne mogu gore da putujem. Daleko je. Nisam ja sam, ima nas ovdje još pacijenata koji tako isto boluju. Niko nam se ne obraća, mi smo ugroženi”, rekao je pacijent Dušan Cvijić.

U Domu penzionera, tvrde, imaju sve potrebne uslove. Ipak, iz Fonda zdravstvenog osiguranja stiže drugačiji odgovor. Poštovali su Pravilnik po kojem ugovore mogu da potpišu samo sa zdravstvenim ustanovama.

“Uprkos uslovima koje su pacijenti imali u Domu penzionera, ta ustanova ne može da pruža zdravstvene usluge i njegu pacijentima i nakon radioterapije, niti da obezbijedi konstantan medicinski nadzor.S obzirom na to da su se obezbijedili uslovi za smještaj ovih pacijenata u Zavodu ”Dr Miroslav Zotović”, pacijenti će biti premješteni u ovu zdravstvenu ustanovu. Nikakvih troškova oboljeli neće imati, kao ni do sada”, ističu u Fondu zdravstvenog osiguranja.

Pacijenti koji su radioterapiju započeli boraveći u Domu penzionera, tu će i ostati do kraja liječenja. Ostali će, ipak,da putuju iz Slatine do Kliničkog centra. U Zavod bi trebalo da se smjeste do idućeg mjeseca.