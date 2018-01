Obliku vode 13 nominacija

Film “Oblik vode” (The Shape of Water) dobio je 13 najviše nominacija za “Oskara”, samo jednu manje od rekorda.

Na listi favorita slijede “Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju” sa devet i “Denkerk” sa sedam nominacija. Sva tri ostvarenja nominovana su i za najbolji film.

Za najbolji film je nominovano devet ostvarenja: gej romansa “Call Me By Your Name” (Zovi me svojim imenom) Luke Gvadanjina, priča o Vinstonu Čerčilu “Darkest Hour” (Najmračniji čas) Džoa Rajta, ratni “Dunkirk” (Denkerk) Kristofera Nolana, horor o rasizmu “Get Outj” (Bježi) Džordana Pila, adolescentska “Lady Bird” Grete Gervig, modna kostimirana drama “Phantom Thread” Pola Tomasa Andersona, politički angažovani “The Post” (Doušnik) Stivena Spilberga, romantična fantazija “The Shape of Water” (Oblik vode) Giljerma del Tora i crnohumorna drama “Three Billboards Outside Ebbing, Missoury ” (Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju) Martina Mekdone.

U kategoriji za režiju ime Pola Tomasa Andersona predstavlja iznenađenje, budući da su umjesto njega mahom predviđani Šon Bejker (The Florida Project), Martin Mekdona, Luka Gvadanjino pa i Deni Vilnev (Blade Runner 2049). Nominovani su Del Toro, Nolan, Pil i Gervigova.

Izgleda da su glasine o neprikladnom ponašanju naštetile Džejmsu Franku, pa je na njegovo mjesto, za glavnog glumca, uskočio Denzel Vošington. On će izaći na crtu Timotiju Šalameu, Danijelu Dej-Luisu, Danijelu Kaluji i sigurnom dobitniku Gariju Oldmanu. Meril Strip uspjela je da dobije 21. nominaciju i ponovo obori sopstveni rekord (trenutno ima tri “Oskara”). Uz nju je za glavnu glumicu nominovana i Franses Mekdormand, kao i Seli Hokins, Margo Robi i Serša Ronan.

Dodjela Oskara, 90. po redu, biće održana 4. marta.

(Glas Srpske)