Oblačno sa slabom kišom

Evo kakvo će biti vrijeme do kraja septembra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno vrijeme uz mjestimično slabu kišu.



Јutro pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom na zapadu i sjeveru, u ostalim krajevima uglavnom suvo.

Tokom dana i popodne promjenljivo i pretežno oblačno uz povremenu kišu, koja će zahvatiti većinu krajeva. U Hercegovini će biti sunčanih intervala.

Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni,saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha od osam do 13 stepeni, najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 23, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Čemerno i Han Pijesak osam,

Sokolac devet, Bileća 10, Rudo 12, Banjaluka, Novi Grad, Ribnik, Prijedor i Bijeljina 13, Doboj i Trebinje 14 stepeni Celzijusovih.

(Srna)