Do petka susnježica i snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno i hladno sa snijegom, uz dnevnu temperaturu vazduha do minus jedan stepen Celzijusov.



Jutros je oblačno i vrlo hladno uz provijavanje slabog snijega. Tokom dana ostaje vrlo hladno uz temperaturu ispod nule, samo će na jugu temperatura biti par stepeni iznad nule, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus sedam do minus tri, na jugu do nula, u višim predjelima od minus 11 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od minus šest minus jedan, na jugu do četiri, u višim predjelima od minus osam stepeni Celzijusovih.

Na sjeveru će biti oblačno i pretežno suvo, a u ostalim predjelima će padati snijeg koji postepeno jača. Najviše snijega će pasti u visokoj Hercegovini i na planinama na jugoistoku gdje se očekuje porast snježnog pokrivača za oko 10-20 centimetara, a zbog jakog vjetra moguće su i vijavice. I na krajnjem jugu će padati susnježica i snijeg.

Vjetar će biti umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Krajini i zapadnim područjima su izgledni i jaki udari vjetra, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus 16, Han Pijesak minus 11, Kneževo i Manjača minus devet, Kalinovik, Krupa na Uni, Mrkonjić Grad i Sokolac minus osam, Ribnik i Čelinac minus sedam, Novi Grad, Šipovo, Bugojno, Livno, Tuzla i Kotor Varoš minus šest, Banjaluka, Gacko, Nevesinje, Prijedor, Srbac, Srebrenica, Sarajevo i Krupa na Vrbasu minus pet, Bijeljina i Doboj minus četiri, Zvornik, Rudo i Foča minus tri, Višegrad minus dva, Bileća nula, Trebinje i Mostar jedan.

Visina snijega : Rudo i Foča jedan, Sokolac dva, Doboj tri, Srebrenica četiri, Nevesinje pet, Banjaluka šest, Prijedor sedam, Gacko devet, Kalinovik i Šipovo 16, Novi Grad 22, Han Pijesak 24, Mrkonjić Grad 27, Ribnik 28 i Krupa na Uni 68 centimetara.

(Srna, Foto: Mondo.ba)