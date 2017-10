Oblačno i hladno, na planinama snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti pretežno oblačno, mjestimično sa kišom, uz dnevnu temperaturu do 15 stepeni Celzijusovih.



Jutros je pretežno oblačno i hladno sa kišom, a na višim planinama iznad 1.200 metarlja nadmorske visine pada snijeg.

Kiša će mjestimično padati tokom prijepodneva na istoku, sjeveru i jugu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U drugom dijelu dana doći će do postepenog smanjenja oblačnosti, pa se očekuju i sunčani intervali, a u Hercegovini razvedravanje.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini bura, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od sedam na istoku do 15 na sjeveru, na jugu Hercegovine do 18, a na planinama do četiri stepena Celzijusovih.

Temperatura jutros u 8.00 časova: Kalinovik i Čemerno nula stepeni Celzijusovih, Foča, Rudo i Han Pijesak dva, Gacko, Mrakovica, Nevesinje, Sokolac, Sarajevo i Bihać četiri, Višegrad pet, Bugojno šest, Mrkonjić Grad, Bileća, Srebrenica, Krupa na Uni i Livno sedam, Ribnik, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Šipovo, Banjaluka, Zvornik i Tuzla osam, Trebinje, Bijeljina i Doboj devet, Neum 11, a Mostar 13 stepeni Celzijusovih.

Snijega jutros ima u Kalinoviku pet centimetara, a na Čemernom osam centimetara.

Snijeg u višim i kiša u nižim krajevima otežali saobraćaj u BiH

Na putevima u višim planinskim predjelima u istočnim krajevima Republike Srpske i Federacije BiH ima raskvašenog snijega na kolovozu zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i preko planinskih prevoja učestali su odroni, a dodatnu opasnost predstavljaju i oštećenja na kolovozu koja nisu vidljiva zbog veće količine vode.

Iz AMS upozoravaju vozače na mjestimično jake udare vjetra u zapadnim krajevima. U toku su radovi na dionicama magistralnog puta Lončari-Brčko jedan i Brčko dva – Donja Bukovica zbog čega dolazi do izmjena u režimu saobraćaja.

U prvoj fazi, koja će trajati do 31. oktobra nema značajnih izmjena u odvijanju saobraćaja, jer radovi neće biti izvodiđeni na magistralnom putu, pa će samo doći do usporavanja saobraćaja. U prvoj fazi od 1. novembra do 30. aprila saobraćaj će biti preusmjeren na obilazni put sa desne strane /iz pravca Brčkog/. Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Ljubogošta-Pale u tunelu Kalovita brda zbog njegove sanacije, a vozila se preusmjeravaju na obilaznicu u neposrednoj blizini.

Saobraćaj je obustavljen i na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice kroz ulice 27. marta i Srpske vojske u Bijeljini, pa se teretna vozila preusmjeravaju na obilaznicu, a putnička vozila na gradske ulice. U toku je rekonstrukcija vodovodne mreže na dijelu magistralnog puta Nevesenje jedan-Nevesinje dva u gradskoj zoni, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije klizišta na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo. Na dionicama regionalnih puteva Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo i Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Zbog radova na hrvatskoj strani, tokom dana mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnom prelazu Stara Gradiška /Hrvatska/ – Gradiška /BiH/.

(Srna)