Objavljeni dobitnici Pulicerove nagrade za novinarstvo i umjetnost

Na Univerzitetu Kolumbija u New Yorku dodjeljene su Pulitzerove nagrade ovogodišnjim dobitnicima. Pulitzer je najveća američka nagrada koja se dodjeljuje za pisano novinarstvo, književna postignuća i muzičke kompozicije.



Ovogodišnju Pulitzerovu nagradu za javno novinarstvo dobili su The New York Daily News i ProPublica.

Nagradu za istraživačko novinarstvo dobio je Eric Eyre ispred Charleston Gazette-Mail za priču o proširenoj upotrebi analgetika, dok su novinari The New York Timesa dobili nagradu za priču o naporima ruskog predsjednika Vladimira Putina da proširi moć Rusije van granica zemlje. Pulitzera su dobili i listovi koji su zajedno s međunarodnim konzorcijem otkrili Panamske dokumente.

David Fahrenthold iz The Washington Posta dobio je Pulitzera za izvještavanje o predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa jer je “stvorio model transparentnog novinarstva i praćenja političke kampanje uz istovremeno izražavanje sumnje u tvrdnje Donalda Trumpa o velikodušnom finansiranju karitativnih udruženja”.

Peggy Noonan iz The Wall Street Journal dobila je nagradu za pokrivanje izborne sezone, dok je Hilton Als iz The New Yorkera dobila je Pulitzerovu nagradu zbog svojih pozorišnih osvrta i kritika.

Jim Morin iz Miami Herald nagrađen je Pulitzerom zbog svojih političkih karikatura.

Vijeće za Pulitzerovu nagradu sastoji se od devet članova, među kojima su prethodni dobitnici, ugledni novinari i akademici, a dobitnike biraju pomoću 102 člana žirija. Ove godine, za nagradu je stiglo više od 2.500 prijava za 21 nagradu, uključujući 14 za američko novinarstvo u više kategorija.

Pulitzerove nagrade dodjeljuju se od 1917. godine.

