Objavljen snimak trenutka hapšenja vozača kombija

Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi trenutak u kojem policija hapsi vozača kombija koji je uletio među građane kod džamije u Londonu. Jedna osoba je preminula, osam je primljeno u bolnice.

Svjedoci navode da su još dvojica pobjegla iz kombija, ali iz policije navode da je uhapšen samo 48-godišnji muškarac, kao i da nema više osumnjičenih.

Svjedoci takođe navode da je imam iz džamije Muhamed Mahmud zaštitio vozača kombija od građana dok policija nije stigla, čime je spriječio da dođe do novih žrtava.

Britanska premijerka Tereza Mej saopštila je da policija incident tretira kao “potencijalni teroristički napad”.

This man won’t be labeled a murderer or a terrorist just a man with mental illness!!! #FinsburyPark pic.twitter.com/0DB6IQDMuv

