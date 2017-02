Objavljen nacrt pravilnika: Farmeri nezadovoljni

Umjesto 30 feninga po litru, farmeri će dobijati 25. Ukida se premija od 10 feninga za mlijeko bez klase. Zbog izmjena u novom pravilniku Žare Švraka će u ovoj godini imati minus od 15 hiljada maraka. Uz sve to, čak i da ima najbolje mlijeko u selu, premiju će da dobije tek ako mjesečno proizvede, minimalno, 300 litara.

Žare proizvodi 700 pa ne brine. Zato savjetuje manje farmere kako da dobiju državne pare.

“Mogu se oni udružiti pa njih po dvojica, pišu na jednoga pa to ide dalje – more se država prevariti uvijek – nije to nikakav problem”, kaže Žare Švraka, selo Vrbaška kod Gradiške.

Izmjene i kod premija za proizvedenu i prodatu pšenicu – idu do pet feninga. Znači, od ove godine može da bude i fening – zavisno od procjene ministarstva, žale se poljoprivrednici. Do sada se premija utvrđivala u iznosu do 250 maraka, sada do 200 maraka po hektaru. Povrtlari su ponovo nezadovoljni. Tvrde, ponovo su drugi dobili više.

“Voćari su favorizovani u ovom momentu. Mljekari uzimaju pola budžeta tako da, jednostavno, mislim da na neki način moraju biti zadovoljni u odnosu na nas koji smo stvarno… Nismo se pomakli ništa: dva i po miliona za otkupljeno voće i povrće a znate koliko je voća i koliko se forsira, šta sve voćari dobijaju. I treba da dobijaju ali sve to ide na štetu povrtlara”, kazao je Rade Jovičević, povrtlar iz Trnjaka kod Bijeljine .

Novost kod voćara su uslovi za dobijanje novca. Oni koji, na primjer, žele da podižu zasad voća moraju da napišu tehnološki projekat, ovjeren od stručnog lica. I to su otprilike sve novine u nacrtu novog pravilnika objavljenog na sajtu Vlade. U krovnom udruženju kažu – svoje prijedloge za izmjene ministru ćemo dostaviti sutra.

“Naši prijedlozi se baziraju na tome da se maksimalno sav iznos od 60 miliona da samo po proizvodima, kako bi bili konkurentni – a ovo dosadašnje fingiranje određenih stvari što je išlo, ne znam, od instituta veterinara, nema šta nije kićeno sa ovim našim sredstvima od 60 miliona – da se jednostavno izbace”, rekao je Mišo Maljčić, predsjednik skupštine Saveza poljoprivrednih proizvođača RS.

Farmeri računaju i na odgovor Ustavnog suda jer i dalje ne odustaju od, kako tvrde, zakonskih šest odsto od ukupnog republičkog budžeta. Kako bilo, novi pravilnik o podsticajima Vlada će usvojiti nakon što pristignu primjedbe iz svih udruženja. Od njih obično nema vajde, kažu farmeri, jer se tekst nacrta uglavnom ne razlikuje od konačne verzije. Ako to opet bude slučaj, farmeri su opet zaprijetili protestima.