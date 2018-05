Obilježeno 26 godina od smrti 12 banjalučkih beba

Danas bi imali 26 godina, bili bi odrasli ljudi, neki možda i roditelji. Godine prolaze, bol je ista.

Ne prođe dan da ne pomislimo kako bi izgledala naša djeca-pričaju majke 12 beba koje su 92.godine umrle zbog nedostatka kiseonika. Kažu, ostala je praznina koju niko i nikada neće moći ispuniti.

“Ja uvijek osjećam čitav život neku prazninu. Meni uvijek fali to nešto. Ja sam majka dva sina poslije toga, ali to dijete prvo znači fali uvijek, na svakoj maturi, na svakom rođendanu, slavi, na svemu to prisustvo fali. Niste kompletni nikada”, rekla je Dragoslava Jaćimović.

Majke su, kažu, na neki način ponosne na svoju djecu, jer su njihovi životi ugrađeni u temelje Srpske. Za smrt njihovih beba još niko nije odgovarao. To ih najviše boli.

“Nadam se da će nešto biti pokrenuto u narednom periodu po tom pitanju. Jer mi smo nemoćne da mi kao majke tužimo jedan Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, to znate da je neizvodljivo sa naše tačke gledišta i običnih života”, rekla je Željka Tubić, iz Udruženja “12 beba”.

Dan kad su svjetski moćnici odlučili da kiseonik ne stigne u Banjaluku i tako osudili bebe na smrt, tužan je za cijeli srpski narod, kaže predsjednik Srpske. Ministar rada i boračko invalidske zaštite, Milenko Savanović poručuje da je srpski narod platio visoku cijenu u prošlom vijeku.

“To govori koliko smo mi kao narod omrženi bili i kolika je bila satanizacija nas Srba u 20.vjeku i to ko ne vidi, ja bih rekao zabunom je dobio veliki mozak, a za to je dovoljna i kičmena moždina da mi moramo svako od nas da preispitamo sami sebe i naš odnos unutar nas, prije svega da jačamo jedinstvo”, rekao je Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.

12 zvjezdica nisu jedine žrtve. Zbog nedostatka kiseonika trinaesta beba umrla je u svojoj 13 godini, a 14-ta koja je preživjela i dan-danas živi sa teškim fizičkim i mentalnim oštećenjima.