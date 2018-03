Obilježeno 25 godina od smrti Spomenka Gostića

Bio sam ranjen, on je došao, poginuo je nakon dva dana – prisjetio se Spomenka Gostića, najmlađeg odlikovanog borca Vojske Republike Srpske, njegov brat Dragan. Uz saborce, i zvaničnike, na 25. godišnjicu pogibije obišao je njegov grob u Jovićima kod Maglaja. Vojska mu je, kaže, bila sve.

“Nije se to moglo spriječit. Ovo područje naše tu je bilo angažovano od 10 do 110 mi smo bili baš na liniji i jedino ko je nekog imao vani da ga odvede, a mi nismo imali kud, nije bilo izbora. On nije htio bio takvo dijete bio je živ”, rekao je Spomenkov brat

Dragan Tripić.

Majka mu je umrla, otac ga napustio. Ostao je uz baku koja ubrzo gine. Spomenko se pridružuje vojsci. Prije pogibije je i ranjavan.

Kada je poginuo, Spomenko je imao samo 15 godina. Stradao je od granate, nedaleko od mjesta na kome je sahranjen i svog rodnog sela.

Sa njim je tada bio Brano Milivojević. I danas pamti taj 20. mart. Ostao je bez šest saboraca.

“Ujutro kad smo došli na položaj trebali smo se utvrđivati na položaju sunčan dan bio topao, Spomenko je došao malo kasnije i u toku dok smo mi vršili pripreme za utvrđivanje pala je granata”, prisjeća se Brano Miliovjević.

Bio je borac za primjer, prepričavaju saborci i komšije. Srpska pamti žrtvu koju je dao, kaže resorni ministar.

“Neka mu je vječna slava i neizmjerna zahvalnost za sve ono što je dao u svojim mladim godinama za RS i Vojsku RS i narod RS”, istakao je ministar rada i boračko invalidske zaštite RS Milenko Savanović.

“Pokazao se kao pravi vojnike čak je poslije išao s kolima i konjima i razvozio municiju sarađavao sa njima bio kurir komandanta”, rekao je komšija Miladin Jović.

Prije četiri godine u porti hrama Rođenja presvete Bogorodice otkrivena je spomen bista Spomenku Gostiću. Njegovo ime nosi i jedna ulica u Višegradu.