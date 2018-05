Obilježena 26. godišnjica “Tuzlanske kolone”

Željko Nedić imao je nepunih 17 goduna i bio najmlađi učesnik povlačenja vojske JNA iz tuzlasnke kasarne Husinska buna. Kaže tih dana iz maja 1992. godine nerado se sjeća. Teško mu pada što porodice stradalih vojnika ne mogu da zapale svijeće i polože cvijeće na mjestu gdje se sve i desilo.

“Bio sam ranjen, i pobjegao sam u zgradu. Tamo me jedan njihov vojnik zarobio, da kažem uslovno, jer mi je rekao da bacim oružje da bi me previo i tako je i bilo. Ja sam ostavio oružje, on me previo, spustio me dolje u podrum, tako”, prisjeća se Nedić.

Porodice stradalih vojnika u Tuzlanskoj koloni i ove godine su palili svijeće i priložile cvijeće ispred spomen kosturnice na gradskom groblju Pučile u Bijeljini. Vlasti Tuzlanskog kantona ni ove godine nisu dozvolile postavljanje spomen ploče na Brčanskoj malti.

“Zločince ne mogu karakterisati po nacionalnoj pripadnosti, zločin je zločin. On mora da bude prihvaćen i da bude sankcionisan u svim civilizovanim društvima. Ja se nadam da će doći vrijeme kada će i ti zločinci biti sankcionisani na onaj način koji je primjeren onome što su uradili”, rekao je Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zašzite Republike Srpske.

“Ovaj spomenik ovdje i ovaj događaj upozorava i mlađe generacije da se neprijatelju ne smije vjerovati. Ovi ljudi su vjerovali i nažalost izgubili su život. Mi moramo da živimo dalje, da sarađujemo, ali sugurno moramo uvijek da pamtimo šta se dešavalo tih 90-tih godina”, istakao je Miodrag Stevanović, Boračka organizacija Bijeljina.

Na kolonu JNA, koja se 15. maja 1992. godine mirno povlačila iz Tuzlanske kasarne, pripadnici Zelenih beretki i Patriotske lige BiH pucali su sa okolnih zgrada na Brčanskoj malti. Prethodno je bilo dogovoreno povlačenje, ali taj dogovor nije ispoštovan.

Za napad na “Tuzlansku kolonu” suđeno je jedino Iliji Jurišiću, starješini Sektora javne bezbjednosti Tuzla. Bio je optužen da je izdao naredbu za otvaranje vatre na vojnu kolonu. Jurišić je osuđen na 12 godina, ali je potom pred Apelacionim sudom u Beogradu oslobođen optužbe. Tužilaštvo BiH, krajem 2009. godine, objavilo je da je prekinuta istraga protiv ratnog gradonačelnika Tuzle Selima Bešlagića i drugih u slučaju “Tuzlanska kolona”.