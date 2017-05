Obilježen Svjetski dan oboljelih od multipla skleroze

“Ja hodam malim, nesigurnim i drhtavim koracima. Kakvi god bili, i oni se broje”. To su riječi Milice Galić, 24-godišnjakinje koja se posljednjih sedam godina bori sa multipla sklerozom.

Na svjetski dan oboljelih od te bolesti, izašla je sa svojim kolegama među građane Banjaluke kako bi prenijela poruku. Kaže, itekako je važna.

“Meni je bitno jer osjetila sam to kad ne hodaš, znam kakv je osjećaj i sad mi je bitno da hodam kako god. Najviše me pogađa to što ima ljudi koji imaju strpljenja, ima ljudi koji nemaju stpljenja i ima onih koji su lažno strpljivi. Oni se ponude da će ti pomoći ali ako im stvarno tražiš pomoć nigdje ih nema, nestanu”, kaže Milica Galić, član Udruženja MS RS.

Zato je porodica najvažnija, poručuje. Isto misli i Nataša Simić, koja je zahvalna na podršci koju ima

“Porodica je fakotr broj jedan. Ljekari se bore i budu uz vas dok ste vi na liječenju ali kad odete kući, svaki dan od vašeg buđenja do odlaska u krevet porodica je ta koja pomaže”, rekla je Nataša Simić, član UMS RS.

To je bolest koja se ne može liječiti ali se može držati pod kontorlom, poručuju ljekari. Sve ostalo je nepoznanica. Dok se prije vjerovalo da bolest nastupa od 20- te godine, sada se pojavljuje i u osnovnoj školi.

“Definitivno bolest se dešava mnogo ranije nego što smo mi to učili a i isto tako se dešava u nekim godinama kasnije. Ranije se vjerovalo da se poslije 50-ih i 60-ih godina ne možemo očekivati multiplu sklerozu. Imamo pacijentice koje relapsiraju i imaju ozbiljno pogoršanje od 60- te godine”, kaže Sanja Grgić, šef neurološkog odjeljenja UKC.

Fond zdravstvenog osiguranja daje lijekove za 70 oboljelih osoba. Iz Udruženja poručuju da to nije dovoljno. Kažu lakše je državi platiti liječenje, nego stvarati socijalne slučajeve.

U Republici Srpskoj živi hiljadu 700 osoba oboljelih od multiple skleroze. Svi ljudi koji žele da pomognu i novčano da podrže njihovo udruženje biće u mogućnosti da to urade od sutra na broj 1415.