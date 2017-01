Obilježen Dan RS i u Brčkom

Polaganjem vijenaca na spomenik srpskim braniocima Brčkog, počelo je obilježavanje Dana Republike Srpske u Distriktu. Počast palim srpskim borcima odali su predsjednik Srpske Milorad Dodik, ministri republičke vlade, te srpski predstavnici političkog, privrednog, javnog i vjerskog života Distrikta i Srpske.

Tradicija obilježavanja Dana Republike Srpske nastavljena je i u Brčkom. Domaćin i ove godine bio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Zahvalio se svim Brčacima koji su se izjasnili na referundumu i naglasio da je Brčko lokalana zajednica od izuzetne važnosti za Republiku Srpsku.

Obilježavnje Dana Republike nastavljeno je svečanim prijemom u obližnjem hotelu, gdje je predsjednik Dodik dočekao sve zvanice. Ali vjerskog obreda nije bilo. Zato je bio slavski ručak, koga je blagoslovio episkop zvormičko tuzlanski Hrizostom.

Predsjednik Dodik poručio je i danas iz Brčkog onima koji su protiv proslave Dana Republike da to ne mogu i neće zabraniti, ni deveti januar, ni krsnu slavu Republike koja je ispolitizovana. Srbi su za mir, za saradnju sa drugima, ali isto tako nisu spremni za kompromise koji umanjuju značaj Republike Srpske ukidanjem za nju važnog datuma, napomenuo je još jednom predsjednik Dodik.

„Drago mi je što se u Republici Srpskoj svi važni politički faktori objedinili oko ovoga datuma i oko ovoga problema koji smo imali u prošlosti. Vidljivo je to bilo i juče na manifestacijama. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su se pridružili bilo kom programskom ili indiviualno obilježavali ovaj dan. Republika Srpska je stvorena devetog januara i to 92.godine i to ne može niko da promijeni“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske

Slaviti Dan Republike nije nikakav inat, nego pokazivanje ljubavi prema Srpskoj i onome što ona znači za njene državljanje u distriktu, poručio je brčanski gradonačelnik Siniša Milić. Milić je napomenuo da se Republika Srpska danas brani patriotizmom i da je garant opstanka srpskog naroda i u Distriktu Brčko.

„Ovdje su Bošnjaci nedavno na još jedan sličan i zvaničniji način obilježili 25.novembar.Niko od nas nije pravio tu problem, ali je mogao jer je riječ, kao što predsjednik reče, o iluzijama. Ali mnogo je bilo napada i kritika na obilježavanje Dana RS ovdje u Brčkom bespotrebnij jer mi možemo pregovarati i sarađivati samo onakvi kakvi jesmo, kao Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Ne mogu među nama tražiti servilne Srbe“, izjavio je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta.

Na prosalvi Dana Republike Srpske u Brčkom, predsjednik Milorad Dodik došao je sa poklonom za najmlađeg Brčaka . Zlatnikom je darovao prvu rođenu bebu u ovoj godini, malog Lazara Panića, koji je uručio njegovoj majci Milanki.