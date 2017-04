“Obično veče” Milana Laneta Gutovića u Banjaluci

Predstava “Obično veče”, Milana Laneta Gutovića, biće odigrana u utorak 11.04.2017. godine u velikoj sali Banskog dvora, s početkom u 20 h.

„Obično veče“ je prva predstava koja je na srpskom jeziku igrana na Brodveju. Obišla je sve kontinente pronoseći slavu srpskog veselog duha i smisla za humor.

Od Moskve do Pekinga, od Johanesburga do Njujorka, od Sidneja do Montreala, publika je uživala u svemu onome što će Milan Lane Gutović predstaviti i banjalučkoj publici.