Obećanje iz Tužilaštva BiH: Hapšenja do kraja godine

Do Nove godine biće nova hapšenja za zločine počinjene nad Srbima. Tako su Gordanu Tadić shvatili u Udruženju žena žrtava rata.

Daju šansu Gordani Tadić i vjeruju da će pravda stići sve zločince za ono što se dešavalo u ratu. Sve što znaju o jednom od njih, rekli su i danas u zgradi bh. Tužilaštva. Imaju dokaze koji bi trebalo da prošire proces protiv Sakiba Mahmuljina.

“Taj proces ne vjerujem da će biti u srpsku korist, ali mi smo pored toga tražili da se uhapsi jedan od glavnih pomagača Mahmuljina. Tražila sam to, kad će biti, da li će biti do kraja godine, ne znam, to je gospodin Ajman Avad “, rekla je Božica Živković Rajilić, predsjednica Udruženja žena žrtava rata RS.

Ajman Avad je bivši pripadnik zloglasnog odreda “El mudžahid“. Prema podacima sa kojima raspolažu u RS, Avad se nalazi u BiH i slobodno se kreće.

Kreću se slobodna po BiH i van njenih granica još neki koji bi trebalo da sjede iza rešetaka, a da će se to ikad desiti ne vjeruju logoraši iz Srpske.Oni i dalje misle da bh. pravosuđe služi samo jednoj strani.

“Prije deset godina sam pitao šta je sa Dobrovoljačkom, Tuzlanskom kolonom, Sijekovcem, Brodom, Derventom, Mrkonjić Gradom, Kasarnom Viktor Bubanj u kojoj sam i ja ležao i još za 126 logora samo u Sarajevu da ne spominjem ostale. Nažalost sve je još uvijek na mrtvoj tački”, izjavio je Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša RS.

Iz bh. Tužilaštva, pred kamere ne izlaze. Po ustaljenoj praksi, kroz saopštenje, obećavaju da će svi zločini biti procesuirani.