Obećana zemlja za trgovinu kanabisom

Veće kamate i do 50 odsto u odnosu na EU

U Njemačkoj se već godinu dana kanabis može dobiti na recept. Preduzetnici u ovom sektoru već sad dobro zarađuju, ali bi mogli zarađivati još više da smiju sami da uzgajaju kanabis. No, na to će se još čekati.

“Po opreznoj računici rekao bih da ćemo ove godine prodavati po 150 kilograma mjesečno, ali prije bih rekao da će biti još više”, govori Pjer Debs, rođeni Amerikanac i direktor firme “Spectrum cannabis”.

Ova kompanija iz okoline Hajdelberga je samo u posljednjem kvartalu prošle godine prodajom kanabisa ostvarila promet od oko milion evra. To je jedna od prvih firmi u Njemačkoj koja je počela da se bavi prodajom kanabisa. Isprva se radilo o robi iz Holandije, a nakon toga iz Kanade.

Prekretnica u poslovanju je u svakom slučaju mart 2017, kada je ljekarima u Njemačkoj dozvoljeno da propisuju preparate na bazi kanabisa. Do tada je ova vrsta medicine legalno bila dostupna za svega oko 1.000 izabranih pacijenata.

“Na taj dan smo čekali. Radi se o svojevrsnom otvaranju tržišta”, govori 52godišnji Debs.

Od tada potražnja raste.

“Gotovo svaka pošiljka iz Kanade je unaprijed rasprodata.”

U septembru je čak došlo do nestašice.

Još svega nekoliko kompanija dijeli unosno njemačko tržište. Jedna od njih je i “Cannamedical” iz Kelna.

“Tržište se munjevito razvija i srećni smo što smo dio te priče”, kaže direktor prodaje Niklas Kuparnis.

Kelnska firma je u vlasništvu kanadskog koncerna “Cannopy Growth”, koji uz, takođe kanadski, koncern “Aurora” spada u vodeće igrače na svjetskom tržištu. Oba su aktivna na njemačkom tržištu.

“Njemačka je jedna od prvih evropskih zemalja koje su legalizovale medicinski kanabis, a govorimo o zemlji sa 82 miliona građana”, objašnjava Pjer Debs.

Najviše novca se trenutno još zarađuje u Kanadi i SAD, njemačko tržište je još u fazi nastajanja. U američkim saveznim zemljama u kojima je kanabis legalizovan u medicinske svrhe prošle je godine ostvareno osam milijardi dolara prometa.

Za sljedeću godinu se očekuje i prva berba kanabisa s njemačkih polja. No, to zapinje. Još je krajem 2017. trebalo da bude definisano ko smije da sadi marihuanu. Problem je što su neke domaće firme podigle tužbu protiv podjele koncesija. Jer, na tenderima su pobijedile one kompanije koje imaju iskustva a iskustva su, logično, jedino mogle imati strane kompanije.

“Očekivana prva berba 2019. je već sad pod znakom pitanja”, kaže Georg Vurt iz njemačkog udruženja za kanabis, koje lobira za legalizaciju i slobodnu prodaju.

Ovo čekanje na koncesije bi moglo, kako kaže, sa sobom donijeti probleme.

“Potražnja je u porastu i sve se teže pokriva uvozom”, kaže Vurt.

Broj potencijalnih mušterija raste.

I dok je Vlada pripremajući zakon polazila od 700 pacijenata, prema pisanju dnevnika “Rheinische Post”, zdravstvena osiguranja su dosad primila 13.000 zahtjeva za finansiranje terapija kanabisom.

Stanje s opskrbom tržišta bi se moglo dodatno zakomplikovati ako u Njemačkoj dođe do potpune legalizacije, kako traže neki političari. Nedavno je čak i šef Saveza njemačkih kriminalističkih službi zatražio legalizaciju.

(DW)