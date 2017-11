Obećali da će peći stići u januaru, učenici do tada u hladnim učionicama

Ministar prosvjete Dane Malešević, uz uslov- bez medija, posjetio je školu u Mišinom Hanu.

Tamo je i dalje hladno, peći još nema, ali nastava traje. I roditelji i direktor škole promijenili su priču nakon ministrove – biće peći do januara. Zašto ne ranije i kako će djeca u decembru, ministar će, kaže, sutra odgovoriti, a roditelji su spustili loptu. Od najavljivanih protesta su, kažu, za sada, odustali a do iduće godine će se strpiti.

“Nama je ministar rekao da su peći odobrene, do januara da će biti postavljene. Mi smo do tad odlučili da šaljemo djecu u školu da ne bi gubili toliko časova. U slučaju da budu hladniji dani, da će skratiti nastavu, to će već direktor sa nastavnicima dogovoriti, a ako peći ne budu stigle do januara, mi smo se svi dogovorili, djecu nećemo više slati u školu”, rekla je Đuđe Radovanović.

Usaglasili su se, kažu, da je najveća šteta ukoliko se propusti nastava, a za ledene učionice u decembru, direktor ima opravdanje.

“Svi vi znate da ove godine, budžet je pri kraju, da su sredstva svuda smanjena i ja se stvarno nadam da ćemo ove godine uspjeti da nabavimo te peći i da ćemo u januaru krenuti sa novim pećima. Roditelji koji su bili ovde, bili su oduševljeni sa dolaskom ministra, oni su zadovoljni sa njegovim razgovorom i oni su se složili da postupimo po tim nalozima”, rekao je Duško Petrović, direktor Osnovne škole “Milutin Bojić”, Mišin Han.

Nonsens u toj priči je što su pare za peći obezbijeđene, ali su na čekanju zbog procedura. Znamo da se zakon mora poštovati, kažu roditelji, ali podsjećaju na bezbroj puta prekršene propise o javnim nabavkama, zbog kojih su se u nepovrat izgubili milioni maraka. Još veći je nonsens što dvije peći za školu u Mišinom Hanu koštaju 27 hiljada maraka.