Obavezno danas popijte čašu vina, evo zašto!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave praznik Starozavjetnog proroka Mojsija, vođe i zakonodavca naroda izraelskog. Mojsije se rodio u Egiptu oko 1300. godine prije Hrista. Upokojio se na granici Obećane zemlje u 120. godini ovozemaljskog života.



Besjeda na današnji dan govori o pretvaranju vode u vino:

“Slovom Božjim pretvara se tečna voda u paru, a para u led i snijeg. Tim istim Slovom voda u lozi pretvara se u vino. Kakvo je dakle, čudo za Slovo Božje vaploćeno, za Hrista Gospoda našeg, što je u Kani pretvorio vodu u vino? Za nas ljude, pomračene grijehom, to je veliko čudo; za našu prirodu, grijehom raslabljenu, to je nedostižno čudo. No činiti čudesa, nije li to Tvorčevo obično zanimanje?

Bolest je kao voda, zdravlje kao vino; nečistota od zlih duhova je kao voda, čistota je kao vino; smrt je kao voda, život kao vino; neznanje je kao voda, istina kao vino. Otuda kadgod je Gospod bolesne činio zdravim, nečiste čistim, mrtve živim, zabludjele prosvećenim.”

Predanje kaže da bi valjalo otići u crkvu i pomoliti se za zdravlje bližnjih, a po povratku kući trebalo bi popiti malo vina kako biste bili zdravi tokom cijele godine.

(Kurir)