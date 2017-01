Obamin oproštaj: Najveća čast u životu bila mi je da služim Vama

Odlazeći predsjednik SAD Barak Obama objavio je danas na Tviteru, nekoliko časova prije predaje dužnosti novom predsjedniku Donaldu Trampu, oproštajnu poruku: “Najveća čast u životu bila mi je da služim Vama”.

It’s been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS44) January 20, 2017

Kako navodi agencija AP, Obamine poruke biračima i administraciji posljednjih dana mandata bile su optimistične. On je poručio pristalicama da i dalje vjeruju, ne samo u njegovu sposobnost da kreira promjene, već i u svoju.

I’m still asking you to believe – not in my ability to bring about change, but in yours. I believe in change because I believe in you. — President Obama (@POTUS44) January 20, 2017

Obama je zamolio ljude za mišljenje o fokusu rada njegove humanitarne organizacije.

“Neću prestati, biću ovdje kao građanin, inspirisan vašim glasovima slobode i pravde, dobrog humora i ljubavi”, napisao je Obama.

I won’t stop; I’ll be right there with you as a citizen, inspired by your voices of truth and justice, good humor, and love. — President Obama (@POTUS44) January 20, 2017

On je ostavio pismo za svog nasljednika u Ovalnom kabinetu prije odlaska iz Bijele kuće, kako nalaže tradicija predaje ovlaštenja jednog predsjednika drugom.

Bijela kuća nije saopštila nikakve detalje o tome šta je Obama uručio Donaldu Trapu protiv kojeg je žestoko lobirao.

AP prenosi da su njih dvojica nakon izbora imali redovne telefonske razgovore tokom kojih je Obama pružao savjete i smjernice svom nasljedniku.