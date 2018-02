O španskoj rampi za Kosovo 23. februara?

Primjedbe Španije, koja se oštro protivi bilo kakvom vidu naznaka državnosti u pominjanju Kosova na njegovom evropskom putu, najvjerovatnije će se uskoro naći pred šefovima država i vlada Evropske unije, pišu “Novosti”.



Lideri evropskih država mogli bi o njima da raspravljaju već na sljedećem neformalnom okupljanju u Briselu, zakazanom za 23. februar, kada bi na dnevnom redu sjednica Evropskog savjeta trebalo da se nađe i nova Strategija proširenja na Zapadni Balkan. Ovaj dokument, koji je sačinila Evropska komisija, ima 12 strana i sutra će biti zvanično predstavljen u Strazburu.

Španija je u susret ove nove strategije proširenja evropskom vrhu uputila više protestnih dokumenata, u kojima praktično insistira da Kosovo u EU može jedino kao region pod posebnim uslovima, s drugačijim kalendarom, ali, pravno, u sastavu Srbije.

U Evropskom savjetu odluke se donose konsenzusom, koji je zbog tvrdog stava Madrida očigledno doveden u pitanje. Ostaje da se vidi da li će se i predstavnici preostale četiri EU zemlje koje takođe nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost KiM – Grčka, Slovačka, Rumunija i Kipar – eventualno pridružiti primjedbama Španije ili iznijeti svoje sugestije.

U novoj strategiji proširenja, u koju su “Novosti” imale uvid, kao i uvijek, Kosovo je označeno sa zvjezdicom koja ne prejudicira status. U dokumentu se, između ostalog, ističe da Zapadni Balkan pred sobom ima istorijsku priliku, kao i da bi Srbija mogla da postane punopravni član EU do 2025. godine. Jedan od uslova za to je i sveobuhvatna normalizacija odnosa sa Prištinom.

– Uz jaku političku volju, realnim ispunjenjem reformi i trajnim rješavanjem sporova sa susjedima, Srbija i Crna Gora bi trebalo da budu spremne za članstvo do 2025. Pregovori s Albanijom, BiH, BJR Makedonijom i Kosovom bi do tada trebalo dosta da napreduju – stoji u dokumentu u kome su Beograd i Podgorica naznačeni kao lideri, s ciljem da do 2023. zatvore sva pregovaračka poglavlja.

Strategija je svojevrsni odgovor zemljama koje su izrazile zabrinutost zbog dugog i neizvjesnog procesa. U njoj se ističe da će u daljim pregovorima prioritet imati vladavina prava, pravosuđe i osnovna prava. Podvučena je važnost proširenja saradnje s Evropskom unijom u bezbjednosti i odbrani.

BILATERALNI SPOROVI

U dokumentu koji se sutra predstavlja u Strazburu velika pažnja pridaje se regionalnoj saradnji i pomirenju, uz isticanje da EU neće “uvoziti bilateralne sporove”. Ističe se i da Beograd najkasnije do kraja 2019. treba da ostvari sveobuhvatnu normalizaciju odnosa s Prištinom.

