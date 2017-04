O mami i bebi priča cijeli svijet FOTO/VIDEO

Više od milion ljudi širom svijeta pratilo je dolazak malene žirafe na svijet!



Na Internetu je uživo prenošen porođaj žirafe Ejpril, koja je na svijet donijela mladunče u subotu u njujorškom “Animal adventure” parku.

It finally happened! The circle of life. #AprilTheGiraffe finally. (Warning: this video goes right to the ending) 👶🏻 pic.twitter.com/t92TsxJJf6

— Madison Miller (@_Madi_M_) April 16, 2017