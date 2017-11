Nude 13.000 dolara mjesečno da uživate na poslu iz snova

Bajkeri kreću na put od Srbije do Mongolije

Sajt o putovanjima Cancun.com traži novo lice čiji će posao biti da uživa na plaži šest mjeseci.

Onaj kom se posreći da dobije posao, biće plaćan 13.000 dolara mjesečno, što je za šest mjeseci 78.000 dolara, koliko je predviđeno da traje posao za ovu poziciju.

Posao novog zaposlenog će biti da sjedi na plaži, spava u luksuznim krevetima, objavljuje sadržaj na društvenim mrežama, posjećuje noćne klubove kao VIP gost i učestvuje u aktivnostima.

Na sajtu u opisu posla stoji da se ovakvo iskustvo doživljava jednom u životu.

Generalni menadžer Čed Mejerson navodi da jedva čekaju da započnu potragu sa novim zaposlenim koji će ujedno biti i njihovo zaštitno lice.

“Mogućnost da budete plaćeni, živite i putujete širom Meksika je prilika koja se pruža jednom u životu“, ističe Mejerson.

“Zaista je u pitanju jedna od izvanrednih turističkih destinacija i želimo da budemo sigurni da smo našli pravu osobu da nam pomogne da pokažemo ostatku svijeta šta to Kankun ima da ponudi, od kulture i društva do prelijepih hotela i nestvarnih plaža“, dodao je on.

Da biste se prijavili za ovu poziciju, neće biti dovoljan samo CV, već se od kandidata traži da pošalju jednominutni video u kom objašnjavaju zašto su idealni za taj posao. Konkurs je otvoren do 17. decembra.

(B92)