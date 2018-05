NSRS: Burna rasprava o rebalansu budžeta

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Marko Vidaković ocijenio je da rebalans budžeta Srpske nije preurenjeno upućen u skupštinsku proceduru i da su politike Vlade dale rezultat što je vidljivo i iz izvornih prihoda.

“Ispravna je odluka Vlade Srpske i Ministarstva finansija da rebalans budžeta bude upućen u proceduru. Možemo biti zadovoljni što je budžet povećan za 74 miliona KM izvornih prihoda, koji su osnov za donošenje rebalansa”, rekao je Vidaković.

On je naveo da je u strukturi poreskih prihoda najveće povećanje od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i iznosi 19,4 miliona KM.

Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Švraka tvrdi da je standard građana u Srpskoj u stalnom opadanju, te da je najniža plata u Srpskoj 400 KM, što je najmanje u regionu i Evropi.

“Imamo dugovanja u zdravstvenom sistemu koje je više od milijardu KM, a slično je i u ostalim sektorima”, rekao je Švraka u Narodnoj skupštini Republike Srpske u rasparvi o Prijedlogu rebalasa budžeta za ovu godinu.

Prema njegovom mišljenju, predloženi rebalans budžeta je predizborni marketing.

Vanja Bajić iz SNSD-a reagovao je opaskom da bi po opoziciji, vlast danas trebalo da proglasi bankrot.

“Ali mi imamo rebalans. To boli vas i one u Sarajevu, boli to što makroekonomski trendovi za 2016. i 2017. godinu upućuju na oporavak”, rekao je Bajić upućujući riječi kritike na račun opozicije.

S druge strane, Dušan Berić iz SDS-a je pozvao da se realnije sagleda cijela situacija oko rebalansa budžeta.

“Treba gledati i ono što ne valja, a ne samo hvaliti. Nikad se nije u prvoj polovini radio rebalans, jer tek u drugoj polovini stiže novac. Šta ćemo sada? Sada ćemo se zaduživati, pa onda finansirati neke projekte”, zapitao se Berić.

