Novosti: Skot bi da upravlja vladom u Srbiji

Iako su po Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima svi ambasadori dužni da se ne miješaju u unutrašnje stvari države u kojoj su akreditovani, ambasador Amerike Kajl Skot opet se spotakao na 41. član ovog dokumenta koji jasno definiše tu obavezu.

Skot je, kako je protumačeno u vrhu ovdašnje vlasti, skliznuo na nedozvoljeni teren, komentarišući da Aleksandar Vulin narušava dugo građeni imidž Srbije izjavama o generalu Vladimiru Lazareviću, koji je, inače, izdržao svoju kaznu u Hagu.

Reagujući na “poruku” koju je na svom tviter-nalogu ostavio Skot, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je juče da ambasador SAD, kao i sve druge njegove kolege, ne bi trebalo da se miješa u unutrašnje stvari Srbije, i dodao:

– Naši ambasadori ne komentarišu unutrašnje stvari tih zemalja.

Dačić je, naime, mišljenja da izjave koje su se pojavile u vezi s haškim osuđenikom Lazarevićem ne mogu da ugroze odnose dvije zemalje, a naveo je i da je pomenuti general, kao i svi koji su odslužili kazne, građanin kao i svi drugi, i da nigdje nije zabranjeno da se oni uključuju u političke procese i daju izjave.

– Sada se govori da će to ugroziti naše bilateralne odnose. Lazarević je odslužio kaznu, a Haradinaj je predsjednik vlade koji će tek da odsluži kaznu. Da ne govorim o tome da se Gotovina sprema da bude predsjednik Hrvatske, a vidjeli ste i Nasera Orića, koji je sada oslobođen optužbi – prokomentarisao je šef srpske diplomatije ovaj “slučaj”.

Ambasadoru Skotu je i prošle jeseni stigla zamjerka iz Nemanjine 11. Tada je potpredsjednik Vlade Srbije Nebojša Stefanović poručio da ne razumije motive zbog kojih se ovaj diplomata “brutalno miješa u unutrašnje stvari naše zemlje”. Skot je tada, govoreći o protestima zbog rušenja u Savamali, rekao da se tu radi o povjerenju u Vladu i o tome da li ona može da zaštiti običnog građanina.

Kao izlet iz diplomatskog okvira protumačene su i njegove riječi da razumije da Srbija hoće vazduhoplovstvo, uz komentar: Ali za šta služe moderni ‘migovi’ ako su vaši susjedi u NATO-u?

Prema mišljenju bivšeg šefa diplomatije Vladislava Jovanovića, tvitovanje je javna komunikacija, i na američkom ambasadoru nije da tim kanalom komentariše jedno naše unutrašnje pitanje:

– On je o tome mogao da informiše svoju vladu i da zatraži instrukcije, pa da zatim zamoli za razgovore sa našim vlastima kako bi im prenio blaži ili stroži stav. Umjesto da radi diplomatski, mimo očiju javnosti, on je to učinio megafonski. Ali kod nas ambasadori tako postupaju još od 5. oktobra, jer smo im to dozvolili. Na redu je naša diplomatija, koja s taktom treba da ispravi tu grešku.

Postoje i mišljenja da, kada diplomata iznosi svoj stav o određenom pitanju, to nije nužno miješanje u unutrašnje stvari, ali nije zgoreg podsjetiti na ugao iz kojeg je na ovu problematiku gledao premijer Srbije Zoran Đinđić 2003. godine:

– Imamo ambasadore nekih država koji se ponašaju kao da su šefovi stranaka u Srbiji i izabrani na izborima. Pozivaju ministre, moj kabinet, i čude se što neću da ih primim. Ja kažem, zamislite da moj ambasador u vašoj zemlji pozove vašeg premijera pa ga pita da sa njim ruča. Nemojte da mislite da vi možete da radite u našoj zemlji nešto što naša ambasada u vašoj zemlji ne bi mogla ni slučajno da uradi.

AMBASADOR SAD: TO JE MOJ POSAO

Dijeleći članak iz “Vašington posta” i pokazujući kako je Srbija prikazana u SAD, ambasador Skot je rekao: “To nije miješanje, to je moj posao.”

Tako je ambasador Kajl Skot odgovorio juče na pitanje “Novosti” da li je svojim komentarom na “Tviteru” prekršio pravilo diplomatske prakse nemiješanja u unutrašnje stvari zemlje domaćina.

VULIN: ŠTA BI BILO DA JA “ŠERUJEM”

Ministar Aleksandar Vulin rekao je juče da je u svim raspravama i sa Skotom i sa drugima koji su mu zamijerali što brani borbu svog naroda, izostalo samo jedno – niko mu nije rekao da laže:

– Zamislite kad bih ja tvitovao, šerovao i lajkovao sve tekstove koji se napišu protiv ambasadora Skota. Kada se sretnemo na događajima, naravno da ću se uljudno javiti, jer mi smo predstavnici država. Daću sve od sebe da odnosi SAD i Srbije budu najbolji mogući.

(Novosti)