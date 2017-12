Novogodišnji muzički maraton u banjalučkom klubu Fabrique

"SW: The Last Jedi" prvog vikenda prikazivanja zaradio 450 miliona

Organizacija “Restricted” i banjalučki klub “Fabrique” organizuju Novogodišnji muzički maraton koji će početi 31. decembra u 22 sata, a trajati sve do ranih jutarnjih časova 2. januara 2018. godine!



Ljubitelji elektronske muzike imaće priliku da uživaju u žanrovski različitim setovima brojnih lokalnih DJ-eva, a osim njih u Banjaluci će tokom Novogodišnjeg maratona nastupiti i DJ duo AM:PM iz Splita!

Novogodišnji muzički i plesni maraton starta u nedjelju, 31. decembra od 22 sata, kada će se za dobru atmosferu pobrinuti DJ-evi iz Banjaluke: Robert S i Woodie, kao i Mili Šefić, Mostarac sa višegodišnjim stažom miksanja u Čikagu.

Zahvaljujući nastupima na brojnim žurkama i festivalima širom Amerike i Evrope, Mili se svrstao u sam vrh Deep i Tech House Čikago scene. Sigurni smo da će oduševiti odličnim setom koji će nas ovoga puta uvesti u Novu godinu!

Ulaznica za doček Nove godine, odnosno prvo veče plesnog maratona, košta 10KM.

After žurka će početi 1. januara u 6 sati ujutro, a DJ pult će do podneva preuzeti: DJ Freak, Mijović, Mirko C i Stefan. Cijena ulaznice za After party takođe košta 10 KM!

Nakon kratkog predaha, finalni dio muzičkog maratona biće nastavljen istoga dana od 22 sata, a tada će po prvi put u Banjaluci nastupiti, gosti iz Splita AM:PM!

DJ duo ovom prilikom radiće višečasovni live act, uz lokalnu podršku Roberta S. Muzičari Milan Pivalica i Antonijo Milina (AM:PM) zajedničku karijeru počeli su 2016. godine prvim nastupom u Splitu uz Ten Wallsa. Set se dopao publici, te im otvorio vrata prema nastupima u regionu. Prepoznatljivi su po analognoj opremi što njihovim setovima daje poseban osjećaj pravog zvuka. Muzika se stvara u trenutku i zato je svaki njihov set nova jedinstvena priča.

S obzirom na to da nemamo priliku baš često da slušamo DJ-eve koji njeguju analogni zvuk ovo veče će sigurno obradovati i najprobirljiviju publiku!

Ulaznica za posljednje veče Novogodišnjeg maratona košta 10 KM, a nju kao i ulaznice za navedena dešavanja u klubu “Fabrique” možete nabaviti u kafeu Kadar, pabu Tri Paprike ili u samom klubu.

Do 27. decembra, po cijeni od 20 KM, možete obezbijediti paket ulaznica za sva tri događaja Novogodišnjeg maratona.

Ukoliko volite toplu, prijateljsku klupsku atmosferu, onda je klub “Fabrique” vaša idealna lokacija za Novogodišnji provod!