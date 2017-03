Novo upozorenje voćarima – opasnost od mraza

Noćašnji mraz i niske temperature ozbiljno su zabrinuli voćare širom Srpske. Od jutros obilaze zasade i pokušavaju da ocijene da li jabuke, kruške ili šljive čeka ista sudbina kao i prošle godine.

Od majskog mraza voćnjaci su skoro opustošeni, a neke kulture su stradale i do sto odsto. Prvi voćar Sprske, Dragoja Dojčinović, čuo je da će mraza biti i večeras.

“Ne očekujemo da će biti neke velike štete kada je u pitanju jabuka. Kada su u pitanju druge voćne vrste koje nisu još cvjetale, trešnja, breskva, pojedine sorte šljive su već iscvjetale i tu će vjerovatno biti oštećenja. Ali sutra ćemo znati kada dođe novo jutro i novi mraz”, rekao je Dragoja Dojčinović.

Voćare su na nadolazeći mraz upozorili i iz Ministarstva poljoprivrede. Počeli su i da prikupljaju podatke o eventualnoj šteti. Još je, kažu, rano davati bilo kakve procjene. Zato su procjenjivali meteorolozi. Kažu, oni kojima bi mraz mogao da naškodi, imaju razloga da budu oprezni.

“Noć, ponedeljak na utorak i utorak ujutro postoje uslovi za pojavu mraza. U pitanju je temperatura koja je malo ispod nule, ali ipak očekujemo pojavu slabog mraza čak i u nižim predjelima. Jutarnja temperatura bi mogla da bude u većini krajeva od minus dva do plus dva, s tim što lokalno može biti i minus četiri”, rekla je Milica Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda RS.

Pored straha od mraza, među voćarima postoji bojazan da bi i ove godine mogli da se bore sa Ministarstvom i da na kašičicu pokušavaju da izvuku bilo kakvu naknadu štete. Lani su tražili dva miliona i nisu ih dobili. Iznos koji su izvojevali je 600 hiljada maraka ili 437 maraka po hektaru, i to bez obzira na to ko je imao koliku štetu. Doduše, i to je još samo na papiru. Rješenja su dobili, ali para za sada nema.

Voćari se nadaju da ovogodišnji mraz neće biti tako ozbiljan kao prošlogodišnji. Ako im je da računaju na naknadu koju za to dobijaju od Ministarstva, kažu, nikakvu zaštitu ne bi mogli da obezbijede.