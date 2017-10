Novo pravilo dobojske bolnice: Plati pa volontiraj!

Plati pa volontiraj, novo je pravilo dobojske bolnice, i to za mjesec dana sto pedeset do dvjesto maraka. Za tri mjeseca volonterskog staža svršeni srednjoškolac trebalo bi tako da pripremi oko 600 maraka.

Nije novina, nego zakonska obaveza, tvrdi direktor dobojske bolnice. Volontera su dužni da prijave Poreskoj upravi čiji je cjenovnik jasan.

„Tako da tražimo da volonteri nađu načina da se te obaveze koje su neophodne Poreskoj upravi da se plate, da se plate. Mi smo odlukom Upravnog odbora ograničeni po kojoj za radnike ove bolnice za socijalne slučajeve i porodice poginulih ova ustanova preuzima da plati obaveze“, rekao je Milorad Živković, direktor JU Bolnica. Doboj .

“Za tri decenije staža nisam čuo da se volontiranje negdje plaćalo”, tvrdi prvi čovjek Saveza medicinskih sestara i tehničara Srpske. “Nema smisla da im se ne omogući besplatno sticanje znanja”, kaže Živko Marković.

„Čekaj radnik odbija platu, a volonter koji radi sa manjeg nivoa treba da plati Mislim da ima nelogičnosti, a ako je Zakon mislim da treba neko drugi, a ne oni da plate“, smatra Živko Marković, predsjednik Saveza medicinskih sestara i tehničara RS.

Dok Marković sumnja da je pozadina da se volonterima, koji mahom nakon stažiranja odlaze u inostranstvo, naplati znanje koje izvoze, Živković poručuje da oni velikodušni koji to ne rade, krše zakon. Primjer – ako se volonter povrijedi ili razboli, treba mu nadoknada štete i liječenje, a to neće dobiti bez prijave Poreskoj upravi. To što dobojske zdravstvene ustanove do sada ne pamte sličnu praksu objašnjava gledanjem kroz prste.