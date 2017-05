Nović: Prijedlog Izbornog zakona važan korak naprijed

Predsjedavajući Kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović rekao je da prijedlog Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH koji je u parlamentarnu proceduru dostavio Klub Hrvata u Domu naroda nije savršen, ali da predstavlja važan korak naprijed u rješavanju ovog pitanja.

Nović je rekao novinarima da su on, Nebojša Radmanović i Dragutin Rodić, predstavnici stranaka vladajuće koalicije iz Republike Srpske, glasali za razmatranje po hitnoj proceduri ovog zakona zato što se vidi da na nivou BiH – ni u Savjetu ministara, ni u parlamentu, ne funkcioniše većina.

“Potpuno je jasno da se ne želi nijedan korak naprijed, pogotovo kada je riječ o izbornom zakonu koji je jedan od ključnih za izbore u BiH”, istakao je Nović.

Navodeći da se predloženim zakonom rješava pitanje izbora članova Predsjedništva BiH, Nović je konstatovao da se njime ne provodi odluka Ustavnog suda BiH u slučaju “Sejdić-Finci” jer to i nije cilj.

“O tome je vladajuća garnitura rekla da u svom mandatu neće raspravljati, da su prioritet reformski procesi”, podsjetio je Nović i dodao da ni interresorna radna grupa za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH za godinu i po ništa nije uradila u vezi sa provođenjem navedene odluke.

Prema njegovim riječima, danas se pozivati na to da treba riješiti pitanje izbora Srba u Predstavnički dom Federacije BiH je lakrdija jer su oni koji to govore imali mnogo prilika da riješe to pitanje u Federaciji.

“Siguran sam da se matematičkom većinom koja je ponuđena dobija korak naprijed i u tom pogledu”, rekao je Nović i zaključio da pitanje izbora u Mostaru niko ne želi istinski da riješi, već da se samo igraju igre.

Kada je riječ o prijedlogu za uvajanje zaključka o formiranju interresorne radne grupe za izradu zakona o ispitivanju porijekla imovine zvaničnika u institucijama BiH, koji je na dnevnom redu današnje sjednice Doma naroda, Nović je rekao da će biti protiv jer smatra da je to ispunjavanje predizbornih obećanja, ali da niko istinski ne želi da riješi ovo pitanje.

“Ima dovoljno zakona i ukoliko bi vlasti htjele da se bore protiv kriminala mogle bi savršeno da razriješe ta pitanja i naprave iskorak naprijed”, zaključio je Nović.

