Nović: Jedna sjednica Doma naroda košta oko 300.000 maraka

Šef Kluba Srba u Domu naroda parlamenta BiH Sredoje Nović /SNSD/ rekao je da jedna sjednica Doma košta oko 300.000 KM i da je sramota što današnjoj ne prisustvuje nijedan ministar iz Savjeta ministara BiH.

Nović je rekao novinarima u Sarajevu da se postavlja pitanje da li je uopšte isplativo držati sjednicu.

“Jedna sjednica Doma naroda košta od 290.000 do 300.000 KM. Da li to znači da na dnevnom redu treba da imamo jedan ili dva zakona, od čega su dva ista i samo u njima treba promijeniti dvije rečenice? Zar time treba da budemo zadovoljni?”, upitao je Nović.

On kaže da javnost sa pravom treba da proziva parlamentarce zbog visokih plata i nerada jer oni biraju i nadziru rad Savjeta ministara BiH.

“Predstavnički i Dom naroda su apsolutno odgovorni za rad Savjeta ministara BiH”, rekao je Nović.

On je naveo da je predložio da se izmjenema Poslovnika o radu ukine praksa postavljanja delegatskih pitanja članovima Savjeta ministara BiH.

“Nemam šta da kažem Savjetu ministara, niti šta da ga pitam ako ova institucija može da se ponaša u ovoj većini kako god želi. Savjet ministara je i zakonodavna i izvršna vlast i njega ne interesuje šta će parlamentarci raspravljati”, rekao je Nović.

Govoreći o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, Nović je rekao da je ovaj akt usmjeren ka zaposlenima u institucijama na nivou BiH i da se nije razmišljalo o tome da će izabrani zvaničnici moći da dobijaju jubilarne nagrade.

“Pokazala se potreba da se napravi razlika između svih zaposlenih u institucijama na nivou BiH i imenovanih i izabranih zvaničnika na nivou BiH. Treba naći adekvatan način da se to zakonski riješi i da svi imenovani i izabrani zvaničnici imaju pravo na jubilarne nagrade, ali da one iznose jednu KM”, rekao je Nović i dodao da je uvjeren da će to biti ukinuto.

On smatra da bi taj zaključak trebalo da se odnosi i na sudije i tužioce, ali da nije siguran da će to proći.

“To pitanje treba riješiti kao i regres. Ukoliko se ukine jubilarna nagrada, onda se pravi diskriminacija, ali to nije slučaj ako se kaže da je to određeni”, kaže Nović i dodaje da ga čudi da Savjet ministara BiH to pitanje “oteže” skoro godinu dana i da ne želi time da se bavi.

On je podsjetio da su sudije i tužioci dobili spor pred Ustavnim sudom zato što im je ukinut regres i nisu bili obuhvaćeni odredbom da imaju pravo na jednu KM.

