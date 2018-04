“Novi” život Baraka Obame

I dok njegov nasljednik muku muči s popularnošću i ratovima diljem svijeta, Barak Obama uživa u svom životu ‘običnog’ čovjeka. 14 mjeseci nakon što je napustio Bijelu kuću Obama se može vidjeti na kulturnim i muzičkim događajima i uvijek s osmijehom na licu. Čini se kako mu odgovara život bez teškog predsjedničkog tereta na leđima.



Porodica Obama su kupili kuću na udaljenosti oko kilometra od Bijele kuće kako bi njihova najmlađa kćerka Saša mogla završiti školovanje u Vašingtonu. Barak Obama često putuje ali kada je u gradu može se sresti u lokalnom restoranu. Početkom ove godine bio je i na vjenčanju bivšeg zaposlenika. Vrijeme provodi i na jedrenju a posebno s Oprom Vinfri, Tomom Henksom i Brusom Springstinom u čijoj muzici redovno uživa, prenosi Express.

Tako ga se moglo vidjeti na rasprodanom intimnom šou Brusa Springstina na Brodveju u kojem poznati muzičar uz akustične zvukove gitare i klavira priča svoje zanimljive životne priče. Tople pozdrave razmijenili su bivši američki predsjednik i muzička ikona za vrijeme nastupa prošlog mjeseca.

Obama izgleda opušteno jer upravo takav život i vodi. I počeo je odmah nakon odlaska s posla. Ubrzo nakon Trampove inauguracije Obama je uživao u surfanju sa Ričardom Brensonom na ostrvu Neker na Karibima.

“Nema sumnje kako je opušteniji i mirniji i s manje briga nego što je to bio cijelu deceniju. I to se na njemu vidi”, rekao je Džoš Ernest koji je bio njegov sekretar za medije, a za Obamu je radio od predsjedničke kampanje 2008. godine. Promjenu u ponašanju mogli su vidjeti prijatelji obitelji Obama i u Nacionalnoj galeriji portreta u Vašingtonu sredinom febraura gdje su prikazani portreti Baraka Obame i njegove supruge Mišel.

Dva portreta, koja su naslikali afroamerički umjetnici, jako se razlikuju od ostalih formalnih portreta koji su obilježili predsjednike SAD i njihove prve dame, sve odreda bijelce. To je nova turistička lokacija u gradu, a zbog velikog interesa portret bivše prve dame čak je premješten na bolju lokaciju.

Malo kulture, malo zabave, malo miliona

Osim zabave Obama se bacio i na posao, s obzirom kako je sa 56 godina zapravo još premlad za odlazak u penziju. Poznat je i po svom radu u fondaciji a nedavno se vratio s poslovnih putovanja po Singapuru, Australiji, Novom Zelandu i Japanu. Takođe fokusiran je i na svoju predsjedničku biblioteku koja bi trebala biti izgrađena u Čikagu.

Marljivo radi, kako kažu njegovi prijatelji i saveznici, i na pisanju memoara za koje su on i njegova supruga dobili rekordnih 65 miliona dolara avansa od Penguin Random House’s Crown Publishing Group. Zasada nije poznato kada bi memoari trebali biti objavljeni, piše The Hill. Dogovore je postigao i s Netflixom za produkciju serija i raznih emisija zbog kojih bi se opet mogao naći pod svjetlima reflektora. Njegova dobra poslovna retorika osigurala mu je i 400.000 dolara naknade za govore, uključujući i za one kompanijama s Vol Strita.

Njegova portaparolka Kejti Hil rekla je kako su govori bivšeg predsjednika “ostali vjerni njegovim vrijednostima i njegovim zapisima” pa čak i kad mu se finansijski nadoknađuju. “U skladu s tim, plaćeni događaji i govori donijeli su mu 2 miliona dolara što je dovoljno za dvije godine programa koji u Čikagu omogućavaju zapošljavanje i obuku mladih s niskim prihodima “, rekla je Hil.

Daleko od političkih događanja

Nije uključen u politiku uprkos tome što ga njegov nasljednik Tramp često proziva zbog njegovog zdravstvenog osiguranja, a tu su i različiti stavovi oko politike klimatskih promjena i globalnog zatopljenja, imigracijskih i finansijskih reformi. Namjerno je izbjegavao politička pitanja i pažljivo birao kada i kako će se uključiti. Pažljiv je kako ne bi izazvao Trampa koji često pronalazi novi razlog da krene u napad.

U politici će se možda malo više aktivirati za vrijeme skorašnjih senatorskih izbora, a najavljeno je kako će održati zabavu za prikupljanje sredstava za svoju prijateljicu senatoricu Kler Mekaskil u maju. No oni bliski njemu kažu kako ne treba očekivati da će se i službeno uključiti u kampanju prije kraja ljeta.

Rijetko daje intervjue s izuzetkom onoga za novi šou Dejvida Letermena na Netflixu. No kada je riječ o važnim pitanjima on će se pojaviti. Tako je podržao kampanju učenika protiv oružja u školama, putem svog Twittera i napisao je pismo za učenike srednjih škola.

“Bio je istinski impresioniran i nadahnut zrelošću i strasti ovih mladih ljudi i onoga što su napravili u izvanrednim okolnostima”, rekao je Ernest.

Prijatelji kažu kako uživa i prisjećaju se šale koji su upotrebljavali dok je bio predsjednik i provodio vrijeme u Bijeloj kući o medvjedu i njegovoj slobodi. I tako je sad medvjed konačno slobodan i čini se kako je medvjed zbog toga jako, jako sretan i beskrajno uživa.

(Express.hr)