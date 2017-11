Novi zemljotres na području Rijeke

Jutros oko 6 sati riječko područje ponovno se zatreslo. Zemljotres je bio jačine 2,5 stepena, kako javlja EMSC, sa epicentrom jugoistočno od Rijeke.



Podsjetimo, prije samo nekoliko dana, 11. novembra, tri slabija potresa dogodila su se takođe na riječkom području, prvi magnitude 1,8 po Richteru, zatim 2,5 te posljednji 1,8 po Richteru.

M2.5 #earthquake (#potres) strikes 18 km SE of #Rijeka (#Croatia) 37 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/KudCQRmEyv

— EMSC (@LastQuake) November 12, 2017