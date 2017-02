Novi trijumf za “La La Land”, dodijeljene BAFTA nagrade

“La la land” poneo je titulu najboljeg filma na ovogodišnjoj dodeli BAFTA nagrada. Statua za najbolju žensku ulogu pripala je Emi Stoun upravo za ulogu Mije u filmu “La la land”, dok je Kejsi Aflek dobio nagradu za najbolju glavnu ulogu u filmu “Manchester by the Sea”.



Ovo je dio liste ovogodišnjih pobjednika:

Najbolji film – La La land, a nominovani su bili i:

Arrival

I, Daniel Blake

Manchester By The Sea

Moonlight.

Nagradu za najboljeg glumca osvojio je Kejsi Aflek iz filma “Manchester by the Sea”, a nominovani su bili i:

Endru Garfild – Hacksaw Ridge

Džejk Džilenhal – Nocturnal Animals

Rajan Gosling – La La Land

Vigo Mortensen – Captain Fantastic.

Nagradu za najbolju glumicu osvojila je Ema Stoun za film „La La Land“, a nominovane su bile i:

Ejmi Adams – Arrival

Emili Blant – The Girl on the Train

Meril Strip – Florence Foster Jenkins

Natali Portman – Jackie.

Najbolji britanski film osvojio je “I, Daniel Blake”, a nominovani su bili i:

American Honey – Andrea Arnold, Lars Knudsen, Pouya Shahbazian, Jay Van Hoy

Denial – Mick Jackson, Gary Foster, Russ Krasnoff, David Hare

Fantastic Beasts And Where To Find Them – David Yates, JK Rowling, David Heyman, Steve Kloves, Lionel Wigram

Notes On Blindness – Peter Middleton, James Spinney, Mike Brett, Jo-Jo Ellison, Steve Jamison

Under The Shadow – Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh.

Nagradu za najbolju sporednu ulogu u kategoriji žena osvojila je Vajola Dejvis iz filma “Fences”. Nominovane su bile:

Hejli Skvirs – I, Daniel Blake

Mišel Vilijams – Manchester by the Sea

Naomi Haris – Moonlight

Nikol Kidman – Lion.

Nagradu za najboljeg sporednog glumca osvojio je Dev Patel iz filma Lion, a ostali nominovani bili su:

Aron Džonson – Nocturnal Animals

Hju Grant – Florence Foster Jenkins

Džef Bridžis – Hell or High Water

Mahershala Ali – Moonlight

