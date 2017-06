Novi trend – iznajmljivanje stvari na dan

Ko želi da se modno uskladi, a nema dovoljno novca, može to da uradi na jedan dan. Bar u Srbiji, gdje iznajmljivanje raznih stvari postaje sve popularnije. Provjerili smo šta o tome kažu u Banjaluci.

Nemate telefon, frižider ili računar, sviđa vam se haljina u butiku, a nemate para da je kupite. Za malo novca, u Srbiji sve to možete da iznajmite. Veš mašinu ili frižider za 80 maraka godišnje, a televizor ili računar za 40 maraka na dan. Nakit, haljine, cipele i košulje možete pronosati za najviše desetak maraka. Na jedan dan možete se pohvaliti i novim telefonom i to za samo 50 maraka. Trend koji je popularan preko Drine, u Banjaluku još nije stigao. Prodavci prvi put čuju za takvu vrstu biznisa.

“Koliko sam ja upućen, kod nas ne još”, kaže Nenad Borojević iz “Mobil sektora”.

Na pitanje o njegovom mišljenju da li bi to trebalo da se pojavi, Borojević odgovara:

“Sve zavisi, ako ima potrebe, normalno.”

Zaposleni u buticima sa nevjericom slušaju i nadaju se, kažu, da to neće stići i u grad na Vrbasu. Ne bi im se isplatilo, priznaju, jer i ovako je kupce sve teže naći. Ovo su odgovori nekih od njih:

“Kod nas to ne postoji, ko kupi – kupi, završeno je. To kada se vrati, to je second hand, nije biznis za mene. To, po meni, nije u redu”.

“Još uvijek nismo imali takve slučajeve, mi to ovdje u tržnom centru, dakle, ne praktikujemo, bar ja nisam čula od koleginica da bilo ko to ovdje praktikuje.”

Novi trend ima i objašnjenje. One krupnije stvari, poput kućnih aparata, najčešće iznajmljuju studenti ili oni koji žive u teškim uslovima. A za iznajmljivanje skupocjene garderobe, nakita ili najnovijih ajfona, obično su zainteresovani mlađi koji vjeruju da će tako, makar na kratko, biti popularni i primijećeni.