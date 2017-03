Novi start košarkaške Lige mladih BiH

Nakon sezone stanke ponovo će da se igra košarkaška Liga mladih u BiH. Ukupno 18 klubova nastupiće sa svojim selekcijama u tri starosne kateogrije. Ipak, ovaj put bez klubova koji pripadaju savezu Herceg Bosne uz izuzetak mostarskog “Zrinjskog”.



Trener juniorskog pogona “Igokee”, Žarko Milaković, ističe da je Liga mladih ideja vrijedna hvale, ali kako kaže, kao i svako drugo takmičenje, i ovo ima svoje prednosti i mane.

“Kalendarski je jako loše osmišljena. Mislim da to može puno bolje. Od svih entiteskih saveza, Hrvati su odustali, ove godine pošto imaju svoju ligu, što mislim da je šteta jer “Široki” sigurno daje jedan kvalitet više . Bitno je da je ona pokrenuta i to je jedini način da se djeca i zadrže na ovim prostorima do neke afirmacije. Da imamo jako takmičenje za njih i da oni imaju motiv da se ostanu ovdje”, rekao je trener juniorskog pogona KK “Igokea” Žarko Milaković.

Zgusnut kalendar takmičenja najveća je zamjerka struke. Raspored je takav, da će primjera radi za 17 dana, u junu mjesecu, mladi košarkaši morati da odigraju čak sedam ligaških kola. Putovanja, i napor koji iziskuje igranje utkakmica u tom ritmu, uz ostale faktore ne priliči ovom uzrastu smatra Milaković.

“Moj lični stav da ljudi koji odlučuju o kalendaru nisu ljudi koji su “u terenu”. Nemamo stručni savjet na nivou BiH i to dovodi do haosa. U junu mjesecu, kada je kraj školske godine imamo desetak kola za 15 dana, ulazi se i u reprezentativne cikluse što je stvarno naporno za djecu”, rekao je Žarko Milaković.

Kako kaže Milaković, jedno od rješenja moglo bi da bude to, da se kalendar uskladi sa seniorskim prvenstvom BiH. Ipak, svi se slažu da liga mora da opstane i dalje, jer benefit od nje, sa igračke strane imaju svi- košarkaši, struka, klubovi, ali i mlađe reprezetntativne selekcije. Takvog mišljenja je Nenad Ignjatić, trener juniora banjalučkog “Borca” koji će ove sezone debitovati u ligi mladih.

“Izuzetno je značajno za razvoj mladih igrača, jer dobijamo 18 utakmica sa ponajboljim ekipama na nivou BiH. Mislim da je to veoma značajno za mlade košarkaše i njihov dalji razvoj ka seniroskoj košarci, bez obzira gdje budu igrali”, rekao je trener juniorske selekcije KK “Borac” Nenad Ignjatić.

Ipak, košarkaške Lige mladih ni ove sezone ne bi bilo da nije bilo pomoći amerčkih donatora, koji su ove godine ponovo odriješili kesu. Prošle, kada nisu, igrao se samo završni turnir,a klubovi su morali da uplate kotizaciju od 1000 maraka. Dovoljno o tome, koliko oni koji u savezu treba da brinu o mladim košarkaškim – zaista brinu.